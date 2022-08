El delicado momento de salud que atraviesa Jwan Yosef, esposo de Ricky Martin

A través de las redes sociales, el esposo de Ricky Martin, Jwan Yosef dio a conocer que se encuentra aislado por haber dado positivo a Covid-19, a pesar de ser uno de los virus más temidos a nivel mundial, pues desde el año 2020 ha estado arrasando con la vida de diferentes personas, Yosef asegura que ha estado bien.

Asimismo, ha dejado sorprendidos a todos los usuarios al hacer notar su buen humor ante este momento difícil que está pasando, pues la noticia la dio a conocer de una forma un poco inusual.

El pintor sueco publicó un par videos cortos en sus historias de Instagram donde está acostado en una cama, en el primero solo se deja ver la mitad de su cara y la otra mitad la tiene cubierta con su sábana, escribiendo en el mismo un texto que indicaba, “Covid, día dos”, esto hizo que sus seguidores le enviaran sus buenos deseos, esperando su pronta recuperación.

Mientras que en el otro video, se le veía un poco mejor, en el mismo utiliza un filtro de niño en donde hace burla a sí mismo de su malestar. Igualmente, en otras imágenes publicadas también se le ve acostado, sin camisa con un mensaje en el que indicaba “Estoy bien”, tranquilizando así a todos los que estaban preocupados por su estado de salud, haciendo reír a cada uno de ellos, pues cuando sonrió no tenía uno de sus dientes debido a otro filtro que utilizó.

El estado de salud de Ricky Martín y sus hijos

Al ser pareja, no es de extrañarse que internautas pregunten por la salud del cantante, sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si él o sus hijos tienen o no síntomas del virus, solo que Jwan es el único que se encuentra aislado y recibiendo el medicamento adecuado para su pronta recuperación