Netflix: Estos son los estrenos de la plataforma streaming para el mes de agosto

La plataforma streaming Netflix sigue ofreciendo estrenos a pesar de la crisis financiera por la cual pasa la empresa.

Para este mes de agosto resalta la película original Me Time, la tercera temporada de I am a Killer, y finalmente el estreno de la cinta Uncharted protagonizado por Tom Holland.

El portal especializado en la programación de la plataforma streaming, What’s On Netflix, reveló los nuevos contenidos que prepara Netflix en su catálogo, destacándose propuestas de comedia, suspenso, dramas, producciones de corea y anime.

A nivel de documentales, Netflix estrenará el documental Trainwreck: Woodstock ‘99 para describir los acontecimientos del festival musical de Woodstock realizado en 1999. También a finales de mes estará disponible Running with the Devil: The Wild World of John McAfee, un especial que revelará la vida del fallecido magnate y programador británico-estadounidense John McAfee.

A continuación conoce la lista de estrenos de la plataforma durante el mes de agosto.

Estrenos de Netflix en Agosto

Películas

1 de agosto

28 Days (2000)

8 Mile (2002)

Above the Rim (1994)

Battle: Los Angeles (2011)

Bridget Jones’s Baby (2016)

Bridget Jones’s Diary (2001)

Constantine (2005)

Dinner for Schmucks (2010)

Eyes Wide Shut (1999)

Footloose (2011)

Hardcore Henry (2015)

Legends of the Fall (1994

Love & Basketball (2000)

Made of Honor (2008)

Men in Black (1997)

Men in Black II (2002)

Men in Black 3 (2012)

Miss Congeniality (2000)

Monster-in-Law (2005)

No Strings Attached (2011)

She’s Funny That Way (2015)

Space Jam (1996)

Spider-Man (2002)

Spider-Man 2 (2004)

Spider-Man 3 (2007)

The Age of Adaline (2015)

The Town (2010)

Tower Heist (2011)

Mujer de oro (2015)

2 de agosto

Vuelo (2012)

3 de agosto

Buba (2022)

4 de agosto

Temporada de bodas (2022)

5 de agosto

Carter (2022)

Darlings (2022)

Lockdown

Nairobby

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie (2022)

Skyfall (2012)

The Informer (2019)

Uncharted (2022)

6 de agosto

Reclaim (2022)

8 de agosto

Code Name: Emperor (2022)

9 de agosto

The Nice Guys (2016)

10 de agosto

Ladrones de bancos: El último gran atraco (2022)

Heartsong (2022)

Office Invasion

11 de agosto

Dope (2015)

13 de agosto

13: The Musical (2022)

The Razz Guy (2021)

The Thron

Day Shift (2022)

A Chinese Odyssey Part One: Pandora’s Box (1995)

A Chinese Odyssey Part Two: Cinderella (1995)

15 de agosto

Learn to Swim (2021)

17 de agosto

Royalteen (2022)

Look Both Ways (2022

19 de agosto

The Next 365 Days (2022)

20 de agosto

Fullmetal Alchemist The Revenge of Scar (2022)

21 de agosto

A Cowgirl’s Song (2022)

24 de agosto

Watch Out, We’re Mad (2022)

26 de agosto

Loving Adults (2022)

Me Time (2022)

Seoul Vibe (2022)

29 de agosto

Bajo su control (2022)

31 de agosto

I Came By (2022)

Series

1 de Agosto

Pawn Stars (Temporada 13) – Serie de realidad.

Polly Pocket (Temporada 6) – Serie animada para niños.

Top Gear (Temporadas 29-30) – Salón del Automóvil Británico.

3 de agosto

Good Morning, Verônica (Temporada 2) Serie original de Netflix – Serie de drama criminal portugués.

Endless Night (Temporada 1)

4 de agosto

KAKEGURUI TWIN (Temporada 1)

Lady Tamara (Temporada 1)

Never Give Up (Temporada 1)

Super Giant Brothers (Temporada 1)

5 de agosto

Team Zenko Go (Temporada 2)

The Sandman (Temporada 1)

6 de agosto

Riverdale (Temporada 6)

8 de agosto

Team Zenk Go (Temporada 2)

10 de agosto

Indian Matchmaking (Temporada 2)

Instant Dream Home (Temporada 1)

Brazil (Temporada 1)

Locke & Key (Temporada 3)

School Tales The Series (Temporada 1)

11 de agosto

Dota: Dragon’s Blood (Book 3)

12 de agosto

A Model Family (Temporada 1)

Never Have I Ever (Temporada 3)

14 de agosto

A Clean Sweep (Temporada 1 – New Episodes Weekly)

15 de agosto

Ancient Aliens (Temporada 4)

17 de agosto

Junior Baking Show (Temporada 6)

High Heat (Temporada 1)

Unsuspicious (Temporada 1)

18 de agosto

He-Man and the Masters of the Universe (Temporada 3)

Tekken: Bloodline (Temporada 1)

19 de agosto

Ecos (Serie Limitada)

Glow Up (Temporada 4)

Kleo (Temporada 1)

¡El show de Cuphead! (Temporada 2)

The Girl in the Mirror (Temporada 1)

23 de agosto

Chad y JT Go Deep (Temporada 1)

24 de agosto

Lost Ollie (Serie Limitada)

Mo (Temporada 1)

Queer Eye: Brazil (Temporada 1)

Selling the OC (Temporada 1)

Under Fire (Temporada 1)

25 de agosto

Angry Birds: Summer Madness (Temporada 3)

Historia 101 (Temporada 2)

Rilakkuma’s Theme Park Adventure (Temporada 1)

26 de agosto

Delhi Crime (Temporada 2)

Drive Hard: The Maloof Way (Temporada 1)

Ludik (Temporada 1)

Serie original de Netflix de Partner Track (Temporada 1)

31 de agosto

Family Secrets (Temporada 1)

Especial de Comedia

2 de agosto

Ricardo Quevedo: Tomorrow Will Be Worse (2022) Especial de Stand-up Original de Netflix

Documental

3 de agosto

Trainwreck: Woodstock ‘99 (2022)

9 de agosto

I Just Killed My Dad (2022)

11 de agosto

Stay on Board: The Leo Baker Story (2022)

16 de agosto

Untold: The Girlfriend Who Didn’t Exist (2022)

18 de agosto

Inside the Mind of a Cat (2022)

23 de agosto

Nightmare of the Wolf: Bestiary (2022)

The Witcher: Season 2 Bestiary (2022)

24 de agosto

Running with the Devil: The Wild World of John McAfee (2022)

30 de agosto

I AM A KILLER (Temporada 3)

31 de agosto