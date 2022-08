Laura Bozzo asegura que Daniella Navarro la utilizó en “La Casa de los Famosos 2”

Luego de convivir durante casi tres meses de encierro juntas en “La Casa de los Famosos 2” viviendo una relación que convirtieron como la de una familia, siendo madre e hija, Laura Bozzo ahora ha arremetido contra Daniella Navarro y asegura, entre otras cosas, que la actriz venezolana sólo la utilizó.

El hecho sucedió durante la gala de este 2 de agosto, justo un día después de que Laura Bozzo fuera expulsada del reality. Bozzo quien se encontraba de visita anuncio que después de su salida no existe ningún tipo de relación con Daniella Navarro asegurando que para ella “esta muerta”.

Toda la situación se generó tras el polémico noviazgo que Navarro inicio con Nacho Casano en “La Casa de los Famosos 2″, lo cual causo molestias en Bozzo, ya que la actriz a la que consideraba su “hija” prefirió defender a Nacho y no apoyarla a ella.

Te metiste a la cama con todos”, “Qué hipócrita eres”, “Me das asco, asco, asco”, “Tres meses sobándome. ‘Mama, mama’”, “Te acostaste con tres”, “Mentirosa”, fueron algunas de las frases que pronunció Laura mientras le mostraban grabaciones de cómo inició su pelea con Daniella.

Laura Bozzo no solo hablo sobre Daniella Navarro, también se expresó sobre Toni Costa y Nacho. “Quiero decir algo más, ese Nacho no representa a los argentinos. Yo no peleo con ratas”, mientras que de Toni Costa comentó que sólo es conocido por ser el papá de Alaïa y el ex de Adamari López, quien es la verdadera estrella.

Alicia Machado defiende a Daniella Navarro

La ex-reina de belleza y ganadora de la primera temporada de “La Casa de los Famosos”, Alicia Machado, defendió a su compatriota venezolana Daniella Navarro a través de un live de Instagram, asegurando que Bozzo mantiene el mismo discurso de siempre, que así como lo hizo con ella diciéndole que no tiene talento y que se ha acostado con todos,lo hizo de nuevo con Navarro.

Machado comentó que Bozzo lleva años atacándola y afirmando que ella no tiene talento alguno. Alicia aseguro sentir pena por ella y la invito a reivindicarse “No es nada más andar por ahí, por la vida mentándole la ma… a todo el mundo y que pase el desgraciado, eso no es ser una mujer empoderada”.