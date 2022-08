Laura Bozzo arremete contra Toni Costa, le recuerda que todo se lo debe a Adamari López

La última expulsión de La Casa de los famosos llegó con mucha polémica. La salida de Laura Bozzo vino acompañada de fuertes declaraciones por parte de la peruana quien arremetió contra el bailarín español Toni Costa.

Laura Bozzo ataca a Toni Costa y le envía fuerte mensaje

La conductora Laura Bozzo le envió un mensaje al español, a quien considera uno de sus detractores dentro del reality show. La famosa opinó que la fama se la debe a su ex y madre de su hija.

“Y la verdad, para mí eres un gran bailarín, pero te conozco por ser el padre de la hija de Adamari”

Además le mostró su apoyo a Adamari, a quien aseguró admirar y respetar.

“Esa si es una estrella, esa si es la reina de Telemundo. Besos Adamari”

Una de las razones por las cuales no se lleva bien con el bailarín, es porque considera que es una persona falsa que solo quiere quedar bien.

“¡¿Sabes qué Toni Costa?!, prefiero mil veces ser como soy a ser una queda bien como tú que se la ha pasado todo el programa detrás de Niurka, detrás de Nacho”

Finalmente le mandó un consejo para la vida:

“Tú, Toni, aprende a decir las cosas cara a cara”

Bozzo no es la primera en señalar que Toni solo es famoso gracias a su relación con Adamari. Anteriormente, Daniella Navarro no se contuvo y realizó declaraciones en contra del bailarín.

La venezolana no se contuvo y en una plática con Rafa Nieves y Salvador Zerboni habló sobre Toni Costa. Daniella opinó que el bailarín no sería nadie si no hubiera conocido a Adamari Lopez.

“Cacahuate debe estar caga**... porque él también se cree que es Adamari”

Rafa y Salvador asintieron en tono de aprobación y dijeron que estaban de acuerdo.

Daniella dijo que Toni piensa que cuenta con el mismo nivel de fama y prestigio que su ex y eso no es verdad, por lo que ellos tenían que recordarle cuál era la realidad.

“Que hay que recordarle que la famosa es ella”

A pesar de los cuestionamientos que se le han hecho a la conductora sobre las declaraciones de su ex en La Casa de los Famosos, ella se ha mantenido al margen y ha elegido no opinar sobre lo que diga Toni. Simplemente ha dicho que ambos mantienen una buena relación por el bien de su hija y para ella Alaïa es lo más importante.

La puertorriqueña continúa trabajando en la televisión y saliendo de viaje con su hija, demostrando que está en el mejor momento de su vida ahora que está soltera y disfrutando de la vida con Alaïa.

Hace poco, Adamari López celebró su cumpleaños en su natal Puerto Rico a lado de amigos y su hija Alaïa. Por medio de sus redes sociales la famosa presumió el increíble lazo que comparten ella y su hija, quien se ha convertido en su cómplice de aventuras desde que la famosa se separó de Toni Costa.

Tras una noche llena de música y baile, la famosa disfrutó de un día de relajación en la playa y posó en bikini para presumir su increíble figura.