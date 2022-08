“Estoy orgulloso de mi gente”: Bad Bunny agradece a Puerto Rico por tres noches de “momentos lindos”

El exponente urbano Bad Bunny dedicó unas palabras a su público boricua en agradecimiento por las tres noches de concierto en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

A través de su Instagram, tomó un momento para describir lo que sintió durante los conciertos, especialmente cuando cantó temas como “El Apagón” que se ha convertido en un himno para los puertorriqueños. Del mismo modo, indicó que todas las palabras que dijo en las presentaciones salieron de su corazón. Aunque no lo mencionó una de las más polémicas fueron sus expresiones contra el gobierno de Puerto Rico y el servicio eléctrico de la isla.

“Les juro que no hay manera de explicar lo que se sintió este fin de semana en Puerto Rico. Nunca me había disfrutado un concierto tanto como estos tres en el Choliseo. La energía de un país entero disfrutando y pasándola cabrón, sin problemas, sin incidentes, todo PR unido en una sola gozadera. Cantar todo un disco nuevo y que cada tema fuera un himno es otra cosa y ni hablar de la sensación y energía única de cantar EL APAGÓN con tu gente, wow. Mi momento favorito por siempre. GRACIAS, Puerto Rico, los amo y los llevo en el corazón donde quiera que voy”, expresó Bad Bunny.

“Esto fue un concierto que se planificó hace tres semanas porque no me quería ir de gira sin antes compartir con ustedes. Todo fue tan espontáneo y natural tantos momentos lindos que no se ensayaron como cada palabra que salió de mi corazón al momento y todo quedó cabrón. Ustedes son los mejores, estoy orgulloso de mi gente. Gracias por recargar mis baterías para darle por el mundo entero”, añadió.

Bad Bunny también agradeció a cada uno de los cantantes y músicos que lo acompañaron en el escenario durante las tres noches del concierto.