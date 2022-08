“El Guitarreño” pide perdón por “faltarle el respeto” a Jay Fonseca

El comediante Alfonso Alemán a través de su personaje ‘El Guitarreño’ pidió disculpas a Jay Fonseca por expresiones realizadas en el día de ayer que molestaron al analista político.

Alemán tomó una parte de su segmento para pedir perdón a Fonseca por sus expresiones que motivaron la molestia del también presentador que le exigió pasara la página por situaciones que tuvieron en el pasado.

“Este servidor, ‘El Guitarreño’, les voy a levantar las manos como hombre porque pedir perdón es levantar las manos y yo quiero pedirle perdón y es de seres humanos y es de caballeros uno pedir perdón. Yo quiero pedirle perdón, no me tengo que esconder, soy ser humano y hemos fallado todos, el que no ha fallado que me lo diga y yo quiero pedirle perdón públicamente a nuestro gran amigo y vecino mío, Jay Fonseca, le pido mis disculpas por lo que pasó ayer, no fue mi intención que se sintiera mal. Se fue fuera de control y reconozco que fallé”

Alemán a través de su personaje indicó que tuvo una reunión con la productora Gilda Santini por las expresiones que realizó y que motivaron que el analista político se molestara por traer a colación situaciones que ocurrieron en el pasado.