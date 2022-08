VIDEO: Adamari López saca su lado más sensual con atrevido baile

Ha sorprendido por mundo con su transformación física y muestra su mejor actitud ante cualquier circunstancia, Adamari López se ha ganado el cariño de millones gracias a su capacidad resiliencia sin importar la dificultad que enfrente.

Pero la famosa conductora, además, ha demostrado que es una mujer llena de vitalidad, carisma y sensualidad, de modo que no pierde oportunidad para mostrar ese lado pícaro que posee, especialmente en una etapa en la que se encuentra soltera y feliz.

Recientemente, la también actriz recibió a un invitado en el programa Hoy Día. El cantante Llane interpretó su tema “Fino”, el cual puso a Adamari a bailar con atrevidos movimientos.

La conductora sacó su lado más sensual y con expresiones coquetas empezó a interactuar con el cantante, hasta que empezó a mover sus caderas mientras bajaba lentamente hasta el suelo.

Muchos animaron a Adamari mientras mostraba su talento para bailar, ya que la artista sabía perfectamente cómo manejar el escenario, sin embargo esto no fue del agrado de todo el público.

Llaman a Adamari Lopez “vulgar” por atrevido baile

Para algunos, el baile de Adamari no fue nada apropiado, ya que no solo hizo pasos muy sensuales y atrevidos, sino que la letra de la canción no era aceptable para muchos.

“Como el vino ese c***o se te puso más fino y con el tiempo te volviste más mala”, dice el tema que la famosa bailó mientras fue captada en video.

No es la primera vez que los comentarios negativos llegan a la conductora, ya que es común ver que parte del público juzga algunas de las decisiones, vestimenta o acciones que ejerce, sin embargo ella ha aprendido a ignorar todas las críticas que tienen un fin destructivo.

Por el contrario, Adamari se ha mostrado mejor que nunca y vive su etapa de soltera con la mejor actitud y enfocándose en su bienestar.