Jay Fonseca confronta a Alfonso Alemán por “faltarle el respeto” en vivo

El analista político Jay Fonseca tuvo un nuevo episodio de enfrentamiento contra el personaje de Alfonso Alemán ‘El Guitarreño’ en el programa Pégate Al Mediodía (Wapa-TV).

Durante el segmento el analista político fue a promocionar su programa Cuarto Poder que se transmite los martes cuando el personaje de Alemán le recordó que hace unos años llamaba “payasos” a los que participaban de su segmento.

Posteriormente, Fonseca le contestó y le pidió que pasara la página.

“Cada vez que vengo aquí tienes que estar faltándome el respeto, ya lo hemos hablado varias veces brother”, expresó Fonseca.

“A mi me dijeron que viniera a promocionar mi espacio de Cuarto Poder y me preguntaron si quería que lo hiciera con Jailene (Cintrón) o con El Guitarreño y yo dije, con quien la producción quiera porque yo no quiero ponerle condiciones a la producción como no me gusta que me pongan condiciones a mi producción”, añadió tras las expresiones de El Guitarreño.

Cuando Alfonso Alemán a través de su personaje de ‘El Guitarreño’ le preguntó que cuándo lo iba a invitar a su programa, Fonseca contestó: “Pues honéstamente, cuando puedas pasar la página, porque cada vez que vengo aquí lo que haces es lo mismom recordarme que en el año 2005 yo dije, aquello y lo otro...”

Hace unos años Jay Fonseca y Alfonso Alemán tuvieron un fuerte intercambio en el programa El Circo de la Mega. En ese momento el analista político participaba de Día a Día siendo competencia directa de Alemán en el mismo horario.