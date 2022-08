Expareja de Joealis Filipetti arremete contra Adlan Cruz: “Este señor no es un caballero”

Luego de que el pianista Adlan Cruz hablara sobre el rompimiento de su relación con la actriz Joealis Filippetti en entrevista con Fernan Vélez ‘El Nalgorazzi’ en su columna “#PrimeroConElNalgo’ en Metro Puerto Rico, Richard Rondón, expareja de esta hizo unas expresiones en sus redes sociales.

Rondón arremetió contra el pianista a quien acusó de ser poco caballero por hablar de una relación que ya terminó. Además, de señalar que las expresiones le hicieron daño a él y a su actual pareja.

“Voy a hacer unas expresiones sobre esta entrevista en la cual hace mención sobre mi persona y mi actual compañera. Este señor que de caballero no tiene nada, porque hablar de una mujer y su relación a la luz pública no es de hombres, lo que dice aquí no es cierto”, expresó Rondón en su Facebook.

“Esta situación me ha traído situaciones con ella. Ya que ella no está acostumbrada a esta cosa. Este señor no es un caballero con las expresiones que hizo en esa entrevista. Y así se hace llamar cristiano”, lee parte del escrito.

Del mismo modo, aseguró que tiene una “relación cordial” con la actriz y que por esta razón la actriz acudió los actos fúnebres de su padre. En la columna publicada en este medio, el pianista cuestionó las razones de esta para ir a esos eventos.

“Joealis y este servidor tenemos una relación cordial y no de amigos, se decidió llevarla cordial y no de amigos, se decidió llevarla cordial por respeto a mi compañera como a su novio. Las conversaciones que teníamos eran cordiales. que al principio de nuestra ruptura como pareja fue difícil para ambos, si lo fue pero so con el tiempo se superó y teníamos una relación cordial, porque fueron varios años de relación”, indicó.

“En cuanto al velorio de mi papá si Joealis fue, digo fue a la misma que se le hizo a mi padre antes del entierro. Lo hizo con mucho respeto incluso allí estaba mi compañera la cual le agradezco todo lo que hizo por mi papá y la cual es muy importante para mí”, añadió Rondón.

En la entrevista publicada en este medio, Adlan Cruz, explicó las razones por las cuales rompió su relación con la actriz. Del mismo modo, mostró su molestia porque esta mantenía una relación de amistad con su expareja Richard Rondón.

