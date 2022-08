Carmen Villalobos oculta su verdadero nombre: ¿cómo se llama en realidad y por qué se lo cambió?

La actriz colombiana, Carmen Villalobos, es una referencia histriónica en su país natal y en Latinoamérica. Su interpretación como Catalina La Grande en “Sin senos sí hay paraíso” (2008), la catapultó como una de las artistas más famosas de su generación.

Villalobos en su cuenta de Instagram ya cuenta con más de 17 millones de seguidores y consolidó aún más su carrera como la villana del remake de “Café con Aroma de Mujer”.

La actriz colombiana no es muy abierta a hablar de su vida privada; pero en el programa colombiano “Yo, José Gabriel”, transmitido por el Canal RCN, confesó que se tuvo que cambiar su nombre porque era muy complicado llamarla por el verdadero en el mundo artístico.

De Yorley a Carmen Villalobos

No fue que se lo cambió en su carnet de identidad, “jamás me lo he quitado, la gente cree que es como ‘se cambió el nombre’, pero cero. De hecho, los que me conocen me dicen Yorly de cariño”.

La intérprete de Catalina La Grande, explicó que cuando inició su carrera en la actuación era muy complicado pronunciar su verdadero nombre “Yorley del Carmen”.

“‘Cuando yo empecé a trabajar era Yorley Villalobos, pero la gente nunca se lo aprendió, me decían: ‘Hola, Yerley’, ‘Hola, Yurley’”, confesó en una visita al programa “The Suso’s Show” de Caracol TV.

Cuenta que un día el director Mario Rivero se le acercó y le dijo: “‘¿Tú no tienes otro nombre? Y yo: ‘Sí, claro, Carmen’. Yo soy Yorley del Carmen, hice como votación entre el elenco y la gente como ‘Carmen Villalobos es perfecto, suena divino, no hay otra Carmen’. Y yo como: ¡'Qué raro! Así se llama mi abuela’”.

“Y amo Carmen Villalobos, pero amo Yorley y pues mi familia me dice Yorly”, destacó.

El escándalo de su divorcio

En estas últimas semanas, Yorley del Carmen Villalobos, se vio envuelta en un escándalo por su vida personal que ha dado tecla a los medios de comunicación en Latinoamérica. Anunció su divorcio con el también actor y empresario colombiano, Sebastián Caicedo.

Resulta que esta pareja se casó cuatro veces, la última fue en 2019. Tres años después de ese acontecimiento le ponen fin a la relación.

“Hola mi gente ¿Cómo están? ¿Cómo van? Pues nada ustedes saben que yo los considero parte de mi familia y que la familia no solamente está en los buenos momentos, sino también en los inesperados, así que hoy estoy aquí frente a todos ustedes que me han acompañados por tantos años y que lo siguen haciendo para confirmarles que ya hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos”, revelaba en su video, la actriz de 39 años, quien pidió respeto a la privacidad de ambos.