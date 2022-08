“Vivan la vida”: Carmen Yulín aconseja a los que viven “amargados” por Bad Bunny

La exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, se desahogó en sus redes sociales contra aquellas personas que han estado criticando las expresiones y actuaciones del exponente urbano Bad Bunny durante sus tres días de concierto en Puerto Rico.

Cruz hizo una invitación a todas las personas que están realizando críticas en las redes sociales a que se hagan un “despojo colectivo” y que “vivan felices”.

“De verdad, libérense, háganse un despojo colectivo como hizo el país cuando San Benito hizo lo correcto y lo que hacen los boricuas, que comparten y si a usted no le gustaba San Benito no lo vea, no escuche sus canciones. A mi me gustan muchas de esas canciones, sí algunas son fuertes, sí algunas tienen unas palabras que algunos pueden considerar malas, pero esos mismos que consideran eso malo, se quedan callados a veces por otras cosas, así que yo tengo que decírselo, hay cada persona mordía...viva feliz, viva contento, despójese”, expresó en su Facebook.

Además, la exalcaldesa pidió a las personas que trabajen para cambiar el país desde la esperanza y no desde la amargura.

“Vamos a vivir la vida de verdad y se los digo en serio, vivan la vida, vivan esta patria puertorriqueña que Dios nos dio el privilegio de nacer aquí y si queremos cambiar el país vamos a cambiarlo, pero no se cambia el país desde la amargura, se cambia desde la esperanza”, añadió.

En los pasados días se ha formado un debate en las redes sociales por personas que están en contra de la música de Bad Bunny y más por sus expresiones en contra del gobierno de Puerto Rico y del servicio eléctrico en el país.