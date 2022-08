Verónica Castro sale en defensa de su hijo Cristian Castro tras críticas en redes sociales

Últimamente el cantante mexicano Cristian Castro ha sido tendencia en redes sociales debido a los diferentes cambios de looks que se ha realizado durante el programa argentino ‘Canta conmigo ahora’, en donde sorprendió a sus seguidores de todo el mundo cuando se vio en la pantalla chica con un excéntrico traje que llamó la atención de todos, adicional a su cabello naranja.

Asimismo, un poco después vuelve a hacerse viral tras tener esta vez el cabello morado y luego verde, es hizo que se generaran un sinfín de críticas hacia el cantante de 47 años, además de convertirlo en protagonistas de diferentes memes que han circulado hasta el momento.

Por tal motivo, esta vez, su madre Verónica Castro reaccionó a los comentarios en defensa de su hijo, “Se divierte con él mismo, no le hace daño a nadie”, dijo a través de su cuenta de twitter en referencia a uno de los comentarios realizado por uno de los usuarios que había publicado un video del intérprete de ‘Azul’, con el escrito “Ya viendo a Cris en ‘Canta Conmigo Ahora’, siempre sorprendiendo con sus looks”.

Se divierte con el mismo no le hace daño a nadie https://t.co/yAy0OrlWYE — Verónica Castro (@vrocastroficial) July 26, 2022

Igualmente, la reacción de la actriz mexicana hizo sus seguidores salieran también en defensa del artista, donde todos de manera positiva mostraron su apoyo.

“Así es Vero, cuántas personas adoptan poses que no son simplemente por ser aceptados, dicen y hacen cosas por lo mismo y eso no es padre, si algo no te gusta o te gusta mucho hazlo, dilo, si todos fuésemos iguales que aburrido sería, eso me gusta de Cristian”.

“No entiendo por qué le tiran tanto hate a Cris, si como tú dices Vero, no le hace daño a nadie”.

“Sólo nos hace bien. Amando su humor, buen sentido y su ser lleno de luz. Siempre amándote, Cristian Castro. ¡Gracias por enseñarnos a vivir felices!”.