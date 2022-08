Manny Manuel será parte de “La guagua aérea, el musical”

Un nuevo pasajero acaba de sacar su boleto para “La guagua aérea, el musical”. La compañía Gíbaro de Puerto Rico confirmó hoy, lunes, la participación del cantante Manny Manuel!

“El Rey de Corazones” tiene la encomienda de interpretar un personaje antagónico: un hombre de negocios, que al dominar el inglés, se avergüenza de ser puertorriqueño.

“Definitivamente, se juntaron los elementos perfectos para aceptarlo… Es un sueño por cumplirse y estoy seguro que puedo caracterizar a una persona diferente a mí. Confieso que tengo el mismo sentimiento, la misma ilusión que un día experimenté cuando dije, voy a subir a un escenario y voy a cantar’, reveló.

El artista orocoveño está consciente del reto que asume en un momento tan trascendental en su carrera, porque confiesa que ni en la escuela hizo teatro. “Yo había conversado con muchos talentos del país donde les llegué a manifestar que deseaba actuar… A todo el que hacía teatro yo le decía sobre mi interés. ¡Es un sueño! No sé si no era el momento o no se atrevían a darme la oportunidad, pero ¡es ahora que se da! Dentro de mí siempre tenía la certeza de que cuento con la capacidad! No va muy lejos de lo que hago en el escenario”, comentó.

Explicó que “jamás pensé que mi primer musical será sobre una película que vengo mirando hace muchos años. La primera vez que salió, la vi y luego he disfrutado de ella varias veces; conocí de los personajes originales. Me identifico con la historia, porque la primera vez que salí de Puerto Rico -a República Dominicana- recreaba en mi mente mucho ese momento de la película, esa travesía…”.

Esa persona valiente que le ofreció el personaje para “La Guagua Aérea, El Musical” fue la directora escénica del proyecto, Aidita Encarnación, con quien el exponente musical había trabajado en su show en Bellas Artes de Caguas. “Durante una conversación surgió el tema y le mencioné mi interés en el teatro. Ella se quedó con el dato en su mente y hace poco recibí su llamada para proponerme que me uniera el elenco”, indicó.

Enfatizó que va a aprovechar cada momento durante los ensayos y la puesta en escena para aprender. “Voy a tener oído abierto, mucha apertura. Voy a estar rodeado de grandes actores que me guiarán. Ya Norwill Fragoso y Gisselle Ortiz, quienes están en el elenco, se han ofrecido a ayudarme en el proceso”, adelantó.

Manny Manuel insistió, “esto va a ser una gran escuela… Un aprendizaje más que se añade a mi carrera. Como persona y artista que ha pasado tantas situaciones públicas tiene mucho valor. ¡Yo sí confío en mí! Será el comienzo de muchas otras oportunidades en el teatro. Voy a estar agradecido de Gíbaro de Puerto Rico por darme esta gran oportunidad”.

El carismático artista fue estudiante de teatro -hace más de cinco años- de las renombradas actrices Idalia Pérez Garay y Eileen Navarro con el objetivo de que lo ayudara en la interpretación de sus temas. “Como artista es una página más, es poder diversificarme. ¡Qué me vean en otra faceta! Ya no soy solamente un cantante. Ahora me puedo expresar a través del arte en otra faceta. ¡Es un crecimiento!”, enfatizó seguro de que también va adquirir conocimientos del equipo de producción involucrado en el montaje.

Manny Manuel puntualizó que “‘La Guagua Aérea’ significa mucho para mí porque es la búsqueda de un sueño… Hoy me honra y brinda mucha alegría ser uno de los personajes que llevan esta historia. Es un privilegio que el público pueda evocar a través de nosotros esos sentimientos que llenan de nostalgia. Tenemos la misión de transmitir ese mensaje contundente a nuevas generaciones”.

Otros pintorescos “pasajeros” o miembros de la “tripulación” son Gerardo Ortiz, Tita Guerrero, Rafael José, Michelle Brava, Wanda Sais, Magali Carrasquillo, Amanda Rivera, Jesús “Chuíto” Muñoz, Christian Laguna, Ricardo Laboy, Lara González, Carlos Morales, Carlos Ferrer, Luis Obed, Rafael Vélez, Radamés Medina, Aidita Cuevas y Evelyn Rosario. A éstos se suman talentosos bailarines y músicos.

“La Guagua Aérea” está inspirada en la obra del dramaturgo, cuentista, ensayista y novelista Luis Rafael Sánchez, que aborda el tema de la emigración boricua a Estados Unidos durante la década de 1960.

La trama se desarrolla cuando un grupo de pasajeros toma un vuelo para iniciar una vida mejor en la ciudad de Nueva York teniendo un denominador común: su tierra, sus raíces…Fue llevada a la pantalla grande por el cineasta y documentalista Luis Molina Casanova, quien le dio su aval al musical.

“La Guagua Aérea, El Musical” se presentará en el Centro de Bellas Artes de Santurce a partir del 22 de octubre. Los boletos están a la venta a través de www.ticketera.com. Más información, en la página de Facebook de Gíbaro de Puerto Rico.