Lou Briel revive los 70′s en espectáculo lleno de recuerdos, bailes y buena música

El afamado cantautor Lou Briel regresa a la ciudad de Ponce, en esta ocasión para participar del concepto de ‘Teatro Bajo las Estrellas’ que se realiza de manera mensual en el patio interior del Museo de la Música en Ponce. El espectáculo titulado “Lou Briel revive los 70′s” se realizará el sábado, 13 de agosto de 2022, a partir de las 8:00 de la noche.

El público podrá disfrutar de una noche llena de recuerdos, bailes y buena música, donde sonaránclásicos de la era como ‘Last dance’, ‘How deep is your love’, ‘Macarthur park’, ‘Dancing queen’, ‘Copacabana’, ‘Un beso y una Flor’, entre muchos éxitos, que definen la gloriosa época musical de los años 70. Además, el espectáculo será interactivo y se exhorta a los que así lo deseen, vestir a la usanza de la época.

“Es un honor y un placer para mí presentar este espectáculo en el Museo de la Música Puertorriqueña en Ponce. Será una travesía musical diferente, emocionante y llena de sorpresas”, expresó Lou Briel con gran entusiasmo.

En esta ocasión, el artista estará acompañado del reconocido DJ Carlos Colón y la iluminación y efectos especiales estarán a cargo de Wilfredo Mariani, quienes juntos convertirán el patio del Museo en una discoteca donde el público vivirá una velada inolvidable. Para boletos y reservaciones 939.428.7394.