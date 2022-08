La presentadora Laura Bozzo estalló contra “su hija” en la segunda temporada de “La casa de los famosos” (Telemundo) luego que esta le confirmara su romance y coqueteo con el actor argentino Nacho Casano.

En una conversación con Toni Costa, Salvador Zerboni e Ivonne Montero, Laura les indicó que ella se hizo una imagen de la venezolana Daniella Navarro ante “la ausencia y carencia de sus hijas” dentro de la casa-estudio, ubicada en la Ciudad de México.

“Yo no conozco a Daniella Navarro. Yo me hice una imagen de Daniella Navarro que no era ante la ausencia y carencia de mis hijas”, dijo la peruana.

Uno de los cinco nominados será esta noche el último eliminado de la temporada.

La final se celebrará el próximo lunes, donde el ganador o ganadora del programa se llevará como premio 200 mil dólares.

Laura Bozzo estalla contra Daniella Navarro en “La casa de los famosos 2″. Mira el vídeo: