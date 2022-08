Laura Bozzo dice que es lo más justo que todos estén nominados a la eliminación en la Casa de los Famosos

Laura Bozzo lucha por un puesto en la Casa de los Famosos 2 al igual que Nacho Casano, Toni Costa, Daniella Navarro y Salvador Zerboni, luego de ser nominados los cinco a la última ronda de eliminaciones prevista para este lunes 1 de agosto.

Se trata de un “récord” dentro del reality de Telemundo el que todos los participantes que quedan en la casa, a excepción de Ivonne Montero que ya tiene un pase como finalista, quedaron nominados a la gala de eliminación.

“Todos estamos nominados, es un choque emocional (…) pero es lo más justo”, consideró Laura Bozzo, de 69 años.

Para Laura el hecho de haber llegado hasta este punto de la competencia es un logro personal, “pues muchos pensaron que no dudaría”.

Laura es la reina de los memes

Laura Bozzo se ha convertido en la “reina de los memes” de la Casa de los Famosos 2, y más recientemente se proclamó “la reina del TikTok”.

Su imagen la vemos en frases, en divertidos memes, muchos de los cuales la propia Laura comparte en sus redes sociales.

“Soy una verdulera, una naca, loca, a mí no me interesa la educación, ni nada, mí me interesa ser yo misma, ser honesta, ser real”, ha sido una de las frases de Laura dentro de la Casa de los Famosos 2.

La “señorita Laura” es de las que más recibe críticas del público. A la conductora, famosa por haber sido la figura de “Laura en América”, la hemos visto pelear, disculparse con sus compañeros, y volver a pelear con quienes ya se disculpó.

Más de uno ve estos comportamientos de Laura como la “diversión” de la Casa de los Famosos, pero en esta etapa tanto Laura, como el resto de sus compañeros aún presentes en la casa, buscan ferozmente ganar un puesto en la final.

Al faltar solo días para que el reality termine, Laura lanzó un llamado a Alejandra de la Fuente, una de sus dos hijas, a quien no ha visto en meses. El pasado 12 de julio la producción del programa la sorprendió con la visita de su hija Victoria de la Fuente y de su nieto Atlas.

“Faltan 12 días si no me eliminan el lunes, Alejandra te estoy advirtiendo desde ahora que tú tienes que estar acá, no sé qué día salgo, si es este lunes o el próximo, no sé, pero yo tengo que verte a ti, Vicky también va a venir, pero tú también tienes que venir, escúchame Ale, es lo único que te he pedido en estos días, yo no doy más necesito urgentemente hablar contigo, Ale, tienes que venir, te extraño mucho”.

Los comentarios de apoyo a Laura son múltiples.

“Laura es mundial y la conocen todo el mundo y a Telemundo le conviene hacer rating y todos lo saben”, “Definitivamente sin Laura en la casa no es lo mismo chisme, chisme”, “Que bella es Laura, a mí me gusta ella y su locura”.