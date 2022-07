“Yo vivo aquí, yo no me he mudado”: Bad Bunny se vuelve a desahogar en contra del gobierno

El exponente de música urbana, Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, hizo una pausa durante la última función de su concierto “Un verano sin ti” en la Isla para manifestarse nuevamente en contra del gobierno.

En un video publicado en las redes sociales, se puede escuchar al cantante, por segunda ocasión, realizar expresiones de descontento sobre el servicio de energía.

“Es una falta de respeto que Puerto Rico se quede sin luz todos los días... a mí nadie me cuenta esto. Yo vivo aquí, yo no me he mudado. Yo estoy en mi casa y se va la cab%#n@ luz por cuatro o cinco horas y me ha pasado un millón de veces y sé que hay gente que la pasa peor”, dijo el artista.

Además, habló sobre el desplazamiento de puertorriqueños, el sueldo de los maestros y policías, el cierre de escuelas y la falta de acceso a un sistema de salud digno.

“Yo no quiero ser el más revolucionario o rebelde, pero se dieron con la generación que no se va a dejar...”, agregó el intérprete.