Cristian Castro aparece con el pelo morado y los memes inundaron las redes sociales

A Cristian Castro no le importan los comentarios y memes que se han generado por su nuevo look (Video del Instagram de Canta Conmigo)

Luego de aparecer en el programa Uruguayo ‘¿Quién es la máscara?’, el cantante mexicano, Cristian Castro, reaparece en las pantallas argentinas con un look que generó comentarios, críticas y claro, muchos, pero muchos memes.

Y es que a lo largo de su carrera, Castro ha tenido diferentes transformaciones de estilo que siempre sorprenden a los fanáticos, desde pasar de música romántica, hasta convertirse en rockero, sin embargo, recientemente se ha visto con distintos looks un poco extravagantes.

Hace unos días en el programa ‘Canta Conmigo Ahora’ de Argentina, apareció con su cabello color naranja y un traje floreado de Dolce & Gabbana que llamó la atención de los televidentes.

No obstante, nuevamente en las redes sociales el intérprete de música romántica apareció con un estilo menos excéntrico que el anterior, pero que de igual manera logró impactar a todos nuevamente. Con el cabello lila y una camisa floreada, Castró fue protagonista de ingeniosas imágenes publicadas en las redes sociales, dejando además diferentes comentarios que sin duda hizo reír a más de uno.

Memes y comentarios

“A mí Cristian Castro no me gusta, pero el tipo hace lo que se le canta, se viste como se le canta, y no le importa que lo defenestren y hagan 25.000 memes. Por más gente cómo él, por favor”, dijo uno de los usuarios en la red social Twitter.

“Estoy a dos crisis existenciales de iniciar mi fase ‘Cristian Castro’”.

Estoy a dos crisis existenciales de iniciar mi fase "Cristian Castro" pic.twitter.com/37pOAIlX8s — El CondeNado (@elconde_nad0) July 27, 2022

“Cristian Castro tiene todo el style de la tía pelucas”.

Cristian Castro tiene todo el style de la tia pelucas😅 pic.twitter.com/vEz4zjFww2 — Juan Carlos Rivera (@carlos83_rivera) July 27, 2022

“Pinch* Cristian Castro, ahora se quiere robar la Navidad”.

Pinche Cristian Castro, ahora se quiere robar la Navidad 🤬😤 pic.twitter.com/h2lPg309s0 — Tony Montana ™️🚬 (@Larry_Montana_) July 29, 2022

“‘Canta Conmigo Ahora’, Todos los looks que usará Cristian Castro en lo que dure el programa”.

#CantaConmigoAhora Todos los looks que usará Cristian Castro en lo que dure el programa... pic.twitter.com/wC0g4oeL6w — Brutus Popeye Marinero (@espinaca41) July 29, 2022

“Te amo Cristian Castro, sos un mix entre el Joker, Matías Alé y Mostaza Merlo”.

Te amo Cristian Castro 💕 sos un mix entre el Joker, Matías Alé y Mostaza Merlo ♥️ #CantaConmigoAhora pic.twitter.com/zvqEzVNr9I — M A R T H A ⭐ (@la_cindy_nero) July 26, 2022

“El asesor de modas, de Cristian Castro”.

El asesor de modas, de Cristian Castro. pic.twitter.com/eat2AE7WTM — Wero Turlay™  (@Wero_Turlay) July 27, 2022

“Ustedes son muy jóvenes, pero él es Cristian Castro”

Ustedes son muy jóvenes, pero él es Cristian Castro pic.twitter.com/m7DNpHvb92 — La Abuela García®™ (@rthur_013) July 28, 2022

“Yo siempre he creído que Cristian Castro está infravalorado, porque el tipo canta genial, pero sus looks nada que ver. Ya más bien se parece a la Tía Pelucas de la novela ‘Carita de ángel’”.

Yo siempre he creído que Cristian Castro está infravalorado porque el tipo canta genial, pero sus looks sí nada que ver. Ya más bien se parece a la Tía Pelucas de la novela “Carita de ángel” 😅 pic.twitter.com/Kjr9HgiWnM — Mario Mojica Cuello (@mariomojc) July 28, 2022

“El Batman de Michael Keaton cuando vio a Cristian Castro”