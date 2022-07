Randy sufrió un “fuerte picor” en medio del concierto de Bad Bunny

En medio de su presentación en la primera función del concierto de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot el exponente urbano Randy tuvo una reacción alérgica según expresó en sus redes sociales.

Randy contó a sus seguidores a través de la red social Instagram que en medio de la presentación junto a Bad Bunny y su compañero de dúo, Jowell comenzó a sentir un fuerte picor.

“Quiero contarles, ayer cuando estaba en la tarima con Bad Bunny y Jowell, me empezó a dar una piquiña fuerte por todos lados. La verdad me bajé corriendo a ver qué me pasaba. Parece que me comí un queso malo o algo. No sé por qué carajo me dio eso. Me ha dado como 3 veces, les voy a mostrar. No acostumbro a hacer esto pero quiero que vean y sepan que a veces pasamos por cosas y nadie se da cuenta porque seguimos como si na’”, expresó el artista.

El exponente se presentó junto a Bad Bunny en la primera función del concierto “Un verano sin ti” el pasado jueves. El dúo cantó el éxito “Safaera” y los clásicos junto a Benito Martínez. Posteriormente, el anfitrión del evento los describió como los mejores reggaetoneros de la historia.