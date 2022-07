Bad Bunny descarta la idea de cantar en inglés

En la actualidad, Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, es uno de los artistas más importantes del género urbano y no ha necesitado cantar en inglés para lograrlo.

A pesar de que muchos esperarían que ese sería su siguiente paso, el intérprete ha dejado en claro que sus planes son otros.

En una reciente entrevista, el puertorriqueño aseguró que no piensa cantar en inglés, debido a que considera que los artistas latinos deben deslindarse de los parámetros que la industria de la música.

Pues llama la atención que varios suelen lanzar temas en inglés, con el propósito de entrar en el mercado de Estados Unidos.

“Quizá era necesario y abrieron puertas a este boom latino, pero ese momento, para mí, acabó. Me enorgullece mucho llegar al nivel en el que estamos hablando en español, y no sólo en español, sino en el español que hablamos en Puerto Rico. Sin cambiar el acento. Hay que romper eso de que los gringos son dioses… No, papi”, exresó Benito.

El cantante también aprovechó para dar su opinión sobre el género que lo ha llevado al éxito.

“El reguetón es un género que viene de la calle, del underground, de la gente pobre que no tuvo opciones. A veces, hasta criminales, pero no lo digo de forma despectiva. Gente que salió de la cárcel, o vendían drogas, y al final vio una luz en ese género del reguetón. Muchos pudieron abandonar ese estilo de vida y comprarse casa y carro. Yo creo que de ahí viene ese rechazo. A mí no me molesta, que digan lo que quieran, hay un mundo entero bailando las canciones, disfrutando de la vida sin prejuicios”, agregó.

Las cinco canciones más escuchadas de Bad Bunny

El artista cuenta con más de 62 millones de oyentes mensuales en su perfil oficial de Spotify.

Sus canciones más escuchadas, de acuerdo a su ranking, son: “Me porto bonito”, “Tití me preguntó”, “Ojitos lindos”, “Efecto” y “Moscow Mule”.

Destaca que su disco más exitoso en la actualidad es “Un verano sin ti”.