Se molesta Georgie Navarro por insultos de Bad Bunny a Pierluisi

Luego de que el artista urbano Bad Bunny se expresara en contra del gobernador Pedro Pierluisi y denunciara el servicio eléctrico de la isla, el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Georgie Navarro, repudió las expresiones.

Navarro señaló al artista por “denigrar” a los que piensen distinto al artista, específicamente con los estadistas que también disfrutaron del evento en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

“No estoy a tono con mucho de lo que dijo porque aquí, horita hablaste de que este gobierno está jo..., pues yo no me paso jo..., yo me paso ayudando a la gente y de hecho, podemos concurrir en que LUMA está sacando F en lo que está ejecutando y que tiene que mejorar, pero desde que él nació en el noventipico el sistema eléctrico ha sido un fracaso en Puerto Rico y esa es la realidad y venir a echárle la culpa a los estadistas...habló del gobierno de Puerto Rico y del gobernador y si habla del gobernador está hablando de mi”, denunció el legislador en entrevista con WKAQ 580.

Del mismo modo, repudió las expresiones que hizo el artista contra el gobernador de Puerto Rico.

“Lo que dijo del señor Pedro Pierluisi, eso no es aceptable...le pusieron el beep porque eso no se puede aceptar. Hay que respetar la diversidad de opiniones, allí habían muchos estadistas, independentistas y estadolibristas escuchando la música de él. Si tiene ese don de unir a un pueblo para que esté en alegría no puede utilizarlo para denigrar a un grupo que estuvo allí escuchando y atiendiendo su música”, expresó el representante Navarro.

En su concierto del jueves, Bad Bunny hizo una denuncia contra lo que catalogó como un “pésimo” servicio eléctrico en la isla por parte de la empresa LUMA Energy. Además, hizo expresiones contra el gobernador Pedro Pierluisi tras interpretar el tema “El Apagón”.

“Tenemos un gobierno encima jodiéndonos todos los días. El peor sistema eléctrico, el único lugar donde cuando me voy a presentar tengo que poner como 15 plantas eléctricas industriales es aquí...LUMA pa’ carajo”, expresó.

Posteriormente se expresó en contra del gobernador Pedro Pierluisi y el gobierno del país en general.

“Pierluisi y todos los mamabichos que son dueños de Puerto Rico pa’l carajo”, añadió.