La Casa de los Famosos 2 bate récord: 5 nominados a la eliminación en la recta final del reality

¡Un récord!. En la Casa de los Famosos 2 las emociones están al límite y en el último día de nominaciones se dio un resultado sorprendente dentro del reality, de los cinco miembros de la casa que podían estar entre los nominados se presentó un empate y todos salieron en la lista, por lo que les tocará competir por lograr la benevolencia del público para quedarse.

Este resultado dejó a más de uno con la boca abierta, pues se suponía que quienes no cayeran en la lista de nominaciones pasarían a ser finalistas automáticamente, algo que no pasó porque los cinco se nominaron entre sí, dando este resultado.

Daniella Navarro, Salvador Zerboni, Laura Bozzo, Toni Costa y Nacho Casano luchan por un puesto en la final de la Casa de los Famosos 2. Uno de ellos se despedirá de la casa el lunes 1 de agosto, cuando se devele el nombre del famoso que abandonará la casa, según menos votaciones del público reciba.

Hasta ahora, la única finalista definida en la Casa de los Famosos 2 es Ivonne Montero, quien en una selección al azar encontró el sobre que la convirtió en la primera finalista del programa.

Los eliminados de la Casa de los Famosos 2

Hasta el momento los eliminados son Natalia Alcocer, Juan Vidal, Lewis Mendoza, Rafael Nieves, Osvaldo Ríos, Niurka Marcos, Brenda Zambrano, Eduardo Rodríguez, Julia Gama, Luis ‘Potro’ Caballero y Mayeli Alonso.

La eliminación más reciente se concretó la noche de este lunes 25 de julio, cuando fue eliminada la actriz de 32 años, Natalia Alcocer, quien fue nominada junto al ex de Adamari López, Toni Costa; y la polémica actriz venezolana Daniella Navarro, de 31 años y a quien muchos han querido sacar la Casa de los Famosos 2 al señalarla de comportamientos violentos.

Natalia Alcocer era considerada por seguidores del reality una de las figuras con menos “personalidad” dentro de la Casa de los Famosos 2, por ello resultó eliminada justo en una de las etapas decisivas dentro del programa donde hemos visto a los famosos lanzarse con todo para ganarse los 200 mil dólares de premio.

El reality show La Casa de los Famosos 2 comenzó el pasado 10 de mayo de 2022 con 17 participantes que se dividieron en dos grupos: el cuatro morado y el azul.

Ya más avanzada la competencia, la producción los juntó a todos en el cuarto naranja, logrando así elevar las tensiones.

“LAURA A LA FINAL, quieran o no ella dio todo el contenido y se robó el show”, “Hay está lo deseado por Laura, que sea el público que decida, ahora que no se queje”, ”Fuera Laura y Daniela, TÓXICAS MAL VIBROSAS es concurso de convivencia en la casa y no de pelea de perros”, son algunas de las opiniones.

Este resultado deja a todos en una situación de igualdad, por lo que se marchará el menos popular entre el público.