“Perdió completamente su forma”: usuarios señalan a Thalía por ‘arruinar’ su rostro y verse transformada

Thalía es sin duda una de las estrellas mexicanas más queridas y aplaudidas del espectáculo por su voz y su belleza. Su amplia trayectoria artística la ha llevado a posicionarse hasta en el mercado internacional, donde la reconocen por su música y los icónicos personajes a los que dio vida en las telenovelas.

Y por supuesto, en redes sociales se ha convertido en toda una reina por su gran carisma e irreverencia.

La cantante comparte su día a día con sus seguidores, mostrando las situaciones más divertidas con sus hijos, esposo y amigos.

Recientemente Thalía asistió a un partido de baseball para ver al equipo Mets jugador

“Que experiencia más fascinante ayer con los @mets . Primero que nada gracias a mi BFF @amc_lgm la o @tiaalexnymets “Tía Alex” para todos, pero para mi hermana de vida y encima de todo,latina. Por llevarnos a cada rincón del fabuloso @citifield y por presentarnos a los jugadores! Gracias chicos por firmarme la bola, sin albur.Mi camiseta oficial #1 … priceless”.

La intérprete de “No me acuerdo” lució bella y sensual con unos pantalones blancos ajustados, una gorra con estampado de leopardo, zapatos de cuña y la camisa del equipo.

También aprovechó para hacer un video con el reto “Marimar” que ha promovido en TikTok los últimos días.

Las fotos se llenaron de halagos sin embargo algunos internautas no perdieron la oportunidad de señalar que su rostro lucía diferente.

“Creo que esta vez sí la regaste con tu cara, perdió completamente la forma que tenías antes, ahora tu mandíbula y tus cachetes están desproporcionados al resto de tu cara”, expresó un seguidor.

Más comentarios dicen: “Thalía qué le hiciste a tu carita?? estabas bonita, ya no te hagas más”. “Thalía ya no parece thalía”. “Cuántas cirugías se habrá hecho??”.

Otras personas señalaron “defectos” de la cantante, incluyendo su sonrisa. “Se te volvió a enchuecar tu dientito de enfrente”. “Ya vas a tener que ponerte nuevos dientes, se te están enchuecando”.

Thalía nos ha enseñado a vivir sin importar el qué dirán

La mexicana no sólo tiene una figura envidiable sino también el secreto de la juventud eterna. Ella ha sabido renovar su estilo y mantener una actitud enérgica y positiva.

En redes sociales ha sido aplaudida por su gran sentido del humor y ocurrencias que la han llevado a posicionarse frente a las nuevas generaciones.

La cantante está próxima a cumplir 51 años y no dejará que opaquen su felicidad. En agosto de 2021, para celebrar sus 50, hizo una sesión especial para la revista Caras, en la que además de lucir su innegable belleza, envió mensajes inspiradores sobre no temerle al paso de los años.