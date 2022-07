Niurka Marcos destapa los privilegios que tenían algunos en La Casa de los Famosos

Si algo sabe hacer Niurka Marcos es hablar sin filtros y su paso por el programa La Casa de los Famosos ha desatado controversia pues tras quedar eliminada se ha dado la tarea de revelar algunos secretos y privilegios que tienen algunos de los concursantes de esta edición.

La cubana fue una de las primeras participantes en salir del reality y ha dado a conocer que este ha sido el único proyecto del que se ha arrepentido de formar parte, durante entrevista con Mara Patricia Castañeda.

“Mara, un top show de quinta... lo único que te puedo decir que en los 54 años de vida, de carrera, de experiencia. ¿Algún día me habías escuchado en alguna declaración o en algún medio de comunicación decir que me arrepentí de algo?, no. Es la primera vez que me arrepiento de haber estado en un proyecto en 54 años. Conocí gente buena y cree una familia. Prácticamente produje la historia de adentro hacia afuera porque yo fui la que inventó quienes fueron las gárbolas, las personas malas”, dijo.

Niurka Marcos revela quiénes son los privilegios de La Casa de los Famosos

La vedette reveló que algunos concursantes como Salvador Zerboni, Laura Bozzo y Daniella Navarro reciben distintos beneficios que otros no.

“Le metieron un celular para que hablaran Zerboni, Rafael y Daniella. Tenían un celular dentro de la casa. Laura cada vez que le da la gana se mete al Sum, que es el set donde arman los diferentes sets, que si de fiesta, que si para la eliminación, que si para que reciban a un familiar o que si para hacer la curva de la vida. Les daban privilegios de tener celular, le pasaban papelitos y le ponían letreros” indicó.

La actriz asegura que cuenta con las pruebas de todo lo que mencionó, aunque no presentó ninguna.

“Todo lo que este templo está hablando está grabado con pruebas en un archivo que tenemos. Lo tenemos todo guardado con pruebas”, aseveró.

Ante sus acusaciones Telemundo ofreció declaraciones a People en Español, negando las palabras de la famosa.

“Todos los famosos dentro de La casa de los famosos reciben el mismo trato, beneficios y oportunidades. Al final, tal cual lo estipulan las reglas del programa, es el público quien semana a semana decide con su voto qué famoso se queda o deja la competencia”, señaló el canal.