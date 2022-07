Bad Bunny domina la lista de los temas más escuchados en Spotify esta semana

Bad Bunny, quien inicia hoy su serie de conciertos en el Coliseo de Puerto Rico, se consagra como el líder de las canciones más escuchadas esta semana en Spotify en algunos países de Latinoamérica y España.

Según The Associated Press, al menos en Argentina, cuatro de los 10 temas más escuchados son de su más reciente disco “Un Verano Sin Ti”. Las canciones más sonadas son: “Me porto bonito”; “Ojitos lindos”; “Tití me preguntó” y “Efecto”. Mientras, en Chile, “Me porto bonito”; “Efecto”; “Moscow Mule”; “Ojitos lindos”; y “Tití me preguntó”, son las favoritas. Colombia y México, también comparten las favoritas con Chile.

En España las que prefieren son “Tití me preguntó”; “Me porto bonito” y “Ojitos Lindos”. Y a ti, cuál te gusta?

Se espera que el cantante presente hoy los temas de su nuevo disco en un concierto histórico, al cual la Isla entera tendrá acceso a través de transmisiones en 13 diferentes espacios, así como a través de Telemundo. El primero de tres conciertos está pautado para iniciar a las 8:00 de la noche.

Aquí compartimos la lista de las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify, en algunos países de Latinoamérica y España publicada por The Associated Press

ARGENTINA

1.- “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52″ - Bizarrap, Quevedo

2.- “Me porto bonito” - Bad Bunny, Chencho Corleone

3.- “Tití me preguntó” - Bad Bunny

4.- “Ojitos lindos” - Bad Bunny con Bomba Estéreo

5.- “Tu turrito” - Rei, Callejero Fino

6.- “Ojalá” - María Becerra

7.- “La triple T” - TINI

8.- “Te felicito” - Shakira, Rauw Alejandro

9.- “La loto” - TINI, Becky G, Anitta

10.- “Efecto” - Bad Bunny

CHILE

1.- “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52″ - Bizarrap, Quevedo

2.- “Ultra solo (remix)” - Polimá Westcoast, Pailita, Feid, Paloma Mami, De La Ghetto

3.- “Me porto bonito” - Bad Bunny, Chencho Corleone

4.- “Efecto” - Bad Bunny

5.- “La terapia” - Young Cister

6.- “Moscow Mule” - Bad Bunny

7.- “Ojitos lindos” - Bad Bunny con Bomba Estéreo

8.- “Tití me preguntó” - Bad Bunny

9.- “Me arrepentí” - AK4:20 con Pailita y Cris Mj

10.- “La llevo al cielo - Chencho Corleone, Chris Jedi, Anuel AA, Ñengo Flow

COLOMBIA

1.- “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52″ - Bizarrap, Quevedo

2.- “Me porto bonito” - Bad Bunny, Chencho Corleone

3.- “Normal” - Feid

4.- “Tití me preguntó” - Bad Bunny

5.- “Efecto” - Bad Bunny

6.- “Ojitos lindos” - Bad Bunny con Bomba Estéreo

7.- “Moscow Mule” - Bad Bunny

8.- “Ferxxo 100″ - Feid

9.- “Provenza” - Karol G

10.- “La inocente” - Mora, Feid

ESPAÑA

1.- “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52″ - Bizarrap, Quevedo

2.- “Tití me preguntó” - Bad Bunny

3.- “Me porto bonito” - Bad Bunny, Chencho Corleone

4.- “La bachata” - Manuel Turizo

5.- “Tarot” - Bad Bunny con Jhay Cortez

6.- “Villano Antillano: Bzrp Music Sessions, Vol. 51″ - Bizarrap, Villano Antillano

7.- “Tigini (remix)” - Rvfv, Kikimoteleba

8.- “La llevo al cielo - Chencho Corleone, Chris Jedi, Anuel AA, Ñengo Flow

9.- “Te felicito” - Shakira, Rauw Alejandro

10.- “Ojitos lindos” - Bad Bunny con Bomba Estéreo

MÉXICO

1.- “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52″ - Bizarrap, Quevedo

2.- “Me porto bonito” - Bad Bunny, Chencho Corleone

3.- “Tití me preguntó” - Bad Bunny

4.- “Efecto” - Bad Bunny

5.- “Ojitos lindos” - Bad Bunny con Bomba Estéreo

6.- “Moscow Mule” - Bad Bunny

7.- “Provenza” - Karol G

8.- “Party” - Bad Bunny con Rauw Alejandro

9.- “Ojos marrones” - Lasso

10.- “Te felicito” - Shakira, Rauw Alejandro