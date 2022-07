“Sí, esa mierda dolió”: Chris Rock por fin habló de la bofetada que le dio Will Smith en los premios Oscar

Debieron pasar varios meses para que el comediante estadounidense, Chris Rock, se decidiera a hablar respecto de la bofetada que le dio Will Smith durante la ceremonia de entrega de los premios Oscar.

LEE MÁS: Will Smith planea su regreso a Hollywood con este proyecto

LEE MÁS: Will Smith sabía que su carrera se vendría abajo luego de haber tomado Ayahuasca

Lo hizo el pasado domingo 24 de julio durante una presentación que ofreció junto al también comediante y actor Kevin Hart en el PNC Bank Arts Center de Holmdel, en Nueva Jersey.

En dicho show de stand-up fue donde Rock se refirió al mediático momento que protagonizó con el ganador del Oscar a Mejor Actor, el cual fue relatado este miércoles por usmagazine.com, medio que accedió en exclusiva al espectáculo que ofreció el artista.

Los golpes de Rock a Will Smith

“Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un puñetazo en la cara”, arrancó su rutina el actor de 57 años, quien se refirió a Smith como “Suge Smith”, haciendo una comparación del actor con el rapero Suge Knight, CEO de Death Row Records, quien fue condenado en 1996 por golpear al fallecido cantante Tupac Shakur, y quien por estos días cumple una condena de 28 años de cárcel por atropellar y asesinar al empresario Terry Carter.

Sus alusiones al episodio no quedaron en esa mención, puesto que en otro segmento de su show hizo alusión a las personas que son “demasiado sensibles y se hacen la víctima”, como Smith, quien tras golpear al comediante por burlarse de la alopecia de su esposa, Jada Pinckett-Smith, publicó una carta disculpándose con la Academia por su reacción.

LEE MÁS: ¿Will Smith y Jada Pinkett al borde del divorcio? Lo que pasaría con los 350 millones de dólares del actor

“No soy una víctima, hijo de put...”, señaló Rock, antes de ironizar con la reacción de Smith, asegurando que “se quitó esa mier... y volvió al trabajo”.

“Sí, eso duele, esa mierda dolió hijo de put..., pero me sacudí esa mierda y me fui a trabajar al día siguiente (...) no voy al hospital por un corte de papel”, finalizó.