Se filtra el mensaje que Gerard Piqué le envió a Shakira tras firmar acuerdo sobre sus hijos

A pesar de que Piqué está arrepentido de lo sucedido, no habrá vuelta atrás en su separación. Foto: Instagram @3gerardpique

Shakira y Gerard Piqué le habrían puesto fin a la disputa por la custodia de sus hijos y a pesar de sus encontronazos por la infidelidad del jugador buscaron la manera de no perjudicar a sus hijos y lograr que tengan una estabilidad, según informó el programa La mesa caliente (Telemundo).

El futbolista aceptó que Shakira se mudara con Milan y Sasha a Estados Unidos, con la condición de que le pague cinco pasajes en primera clase por año y le haga entrega de 400 mil dólares para poner fin a una deuda que tiene en España.

La colombiana estaba dispuesta a recuperar su paz y ponerle fin a la polémica por lo que accedió a los pedidos del futbolista para dejar de una vez por todas España y su relación con Piqué.

El mensaje que Piqué le envió a Shakira tras llegar a un acuerdo por sus hijos

A pesar de que la ex pareja estuvo a punto de enfrentarse ante la ley por la custodia de los pequeños, decidieron llevar la situación en buenos términos por el bienestar de todos.

Luego de haber llegado a un acuerdo se filtró un mensaje del jugador hacía la colombiana donde se pudo ver sus intenciones por quedar en buenos términos.

“Te deseo lo mejor. Lo importante es la felicidad y el bienestar de nuestros hijos”, le habría enviado el defensor del Barcelona FC, según allegados al deportista.

Luego de que Shakira anunciara su separación el pasado 4 de junio, Piqué ha sido acosado y bombardeado tras presuntamente haberle sido infiel a la artista, lo que causó indignación entre sus fans.

Además, el nuevo estilo de vida de Piqué generó aún más polémica pues luego de quedar soltero, se dedicó a vivir la vida entre bares y fiestas nocturnas.

Sin embargo, medios españoles han asegurado que se encuentra arrepentido de todo lo ocurrido por lo que estos últimos días ha sufrido mucho no solo por la separación, sino por sus hijos.

“Piqué está sufriendo mucho por Shakira. Tenemos en nuestra imaginación jugadores con fama, dinero y todo lo que nos gusta, pero ellos son personas y Piqué es un gran ser humano. Es uno de los capitanes, tiene mucha suerte y nos ha dado mucho al equipo. Aunque ha pasado por circunstancias que no son bonitas para nada, con hijos pequeños, Piqué se merece todo el apoyo y el amor de los fans. No escuchen las noticias que intentan mostrarlo como un hombre frívolo, sin sentimientos, que no siente nada. Tengo suerte de conocerlo y de haberlo tratado como persona. Es una persona extraordinaria que está sufriendo. Y hay que ayudarlo”, defendió en una entrevista a la revista ¡Hola! , Joan Laporta, el presidente del Fútbol Club Barcelona, a Gerard Piqué.