Molusco admite que SBS la “embarró” cuando botaron a “La Burbu”

En su regreso al programa radial “Molusco y los Reyes de la punta”, el locutor Jorge Pabón “El Molusco” contestó preguntas de sus compañeros y sus seguidores sobre porqué volvió al espacio tras indicar que se tomaría un tiempo.

Molusco indicó que regresó a la radio ya que este fue el medio que le dio la oprtunidad de seguir creciendo en otros proyectos. El locutor fue más allá e indicó que tuvo que luchar para montar el espacio para el cual trabaja en estos momentos luego de que la empresa Spanish Broadcasting System (SBS) despidiera a su excompañera de labores Angelique Burgos “La Burbu” con quien animaba el programa “El Goldo y la Pelúa”.

“Cuando aquí ‘El Goldo y la Pelúa’ se rompió, aquí la gente no creía en este lineup y que lo digo públicamente, este lineup lo monté yo y yo pocas veces ronco aquí porque a mí no me sale. Este lineup lo monté yo, aquí si fuera por otras personas, lo que querían era que Robert (Maldonado) y yo nos quedáramos solos, yo dije no, ahí Pam se queda y querían poner una modelo ahí, y yo dije no va a pasar”, expresó Molusco.

En sus expresiones, Molusco, indicó que la empresa la “embarró” con la decisión de despedir a la animadora Angelique Burgos en el 2018.

“Si ustedes tomaron esta decisión histórica, que ustedes fueron los que la embarraron, esa es la verdad, ustedes fueron los que la embarraron aquí, no fui yo, yo no tomé la decisión, yo no soy jefe aquí. El que quiera pensar que fui yo el que tomé la decisión, me parece maravilloso allá ellos con su estupidez. Ya que ustedes tomaron una decisión tan terrible como esta, mínimo me tienen que dejar montar este show de radio y este es el show de radio que yo quiero”, añadió.

Sobre su regreso a Molusco y los Reyes de la Punta, el locutor aseguró que extrañaba su trabajo y que su contrato no le permite salir tan fácil del espacio radial.

“Estaba molesto con la situación, pero tan pronto tuve una conversación con el presidente de la compañía, cuadré todo y hablamos un rato...pues que uno baja y eso. Yo extrañé esto, en serio y volvemos, yo tengo un contrato vigente, yo puedo coger una clase de demanda, esa es la verdad yo estoy diciendo interioridades que ni debo decir. A mi me pueden demandar y mi contrato, es un contrato que no es leonino”, dijo Molusco.

El locutor además indicó que en ningún momento consultó con sus abogados para salir del contrato ya que no fue una opción para él.

Hace dos semanas, Molusco y sus compañeros Pamela Noa y Ali Warrington fueron suspendidos por hablar sobre las filas que se formaron para comprar boletos para el concierto de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico. La empresa SBS había indicado que sus talentos no podían hablar sobre el tema al aire, debido a esto fueron sacados por cuatro días. Posteriormente, Molusco había indicado que se tomaría unos días adicionales de descanso.