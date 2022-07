Jordan Peele: “Siempre busco algo que no existe en una película que desearía por ver por primera vez”

Jordan Peele Writer/director Jordan Peele arrives at the Los Angeles premiere of "Nope," Monday, July 18, 2022, at TCL Chinese Theatre. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) (Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP)

El ganador del Oscar Jordan Peele estrenó en días recientes la cinta NOPE, su tercera propuesta donde nuevamente inserta su acostumbrado comentario social bajo grandes dosis de suspenso y tensión. En esta entrega el realizador no deja de presentar ideas que provocan la conversación y añade elementos clásicos de ciencia ficción a su ya probado estilo que abrió los ojos de muchos cuando estrenó su ópera prima Get Out (2017) filme que le hizo merecedor del Oscar como Mejor Guión Original y la aterradora cinta que le siguió Us (2019). Con estas dos propuestas comienza a cimentar su talento de utilizar el exitoso género del terror para enfrentar prejuicios y desafiar el intelecto con ideas enclavadas en la siquis de mucha gente, ya sea el racismo oculto de Get Out o el discrimen en las clases sociales de su segunda película.

En Nope, que ya se exhibe en salas locales, el ganador de Oscar y colaborador de Peele, Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah), interpreta a un hombre que, junto a su hermana, interpretada por Keke Palmer (Lightyear), se enfrentan a una amenaza en el desierto de California, relacionada con OVNI’s. En reciente conferencia de prensa a la que Metro Puerto Rico tuvo la oportunidad de participar, Peele, quien tuvo sus inicios en la comedia, reveló las razones que lo llevaron a crear esta ambiciosa aventura.

¿Qué te inspiró a escribir y dirigir esta película?

Lo responderé de una manera simple, que es que siempre busco algo que no existe para una película que desearía por ver por primera vez. Y en este caso, fue una película de ovnis realmente horrible, en la que realmente podemos sumergirnos en la situación. Como algunas de mis películas favoritas, así que sí, esa fue la semilla y pensé, tengo que hacer esto. De hecho, siento la responsabilidad hacia el cine de hacer esta película.

Eres uno de los pocos directores que literalmente puede lanzar una película, no decirle a nadie de qué se trata, y hacer que la gente haga fila para verla. ¿Por qué crees que eso pasa?

Wow, me alegra mucho eso. Creo que hay un amor que tengo por la audiencia que nace de mi pasado de la comedia. Donde como comediante, quiero que toda la sala se ría. Realmente tienes que ser muy divertido para captar a toda la audiencia, así que no discrimino con mi audiencia y asumo que les encantan las películas de la misma manera que a mí.

Tus cintas son como un subgénero en sí mismas. ¿Cómo lidias con las expectativas al crear un nuevo trabajo?

Pienso en las expectativas como obsequios, es la única forma en que puedes, es la única forma en que puedes, de lo contrario, creo que vas a estar asfixiado y desconectado por pensar demasiado. Pero para mí tomar el control de lo que creo que son las expectativas, me da una sensación de poder cuando estoy elaborando una historia porque cuanto más sé sobre lo que piensa la audiencia y lo que esperan, más capacidad tengo para tratar de entregar eso o cambiarlo en su cabeza.

Y definitivamente lo has hecho aquí en una historia que, en esencia, es realmente la relación de dos hermanos que no podían ser más diferente, pero que tienen un vínculo especial, ¿verdad?

Sí. OJ es interpretado por Daniel Kaluuya y Emerald por Keke Palmer. Ambos representan dos partes distintas de mi relación personal con mi necesidad de atención. Y creo que probablemente pienso en dos mitades que la mayoría de nosotros tenemos dentro de nosotros. Hay una parte de mí que es Esmeralda, que quiere estar ahí fuera, para obtener la risa, para obtener la evaluación y hay otra parte de mí que es OJ que es socialmente muy nerviosa e incómoda.

¿Qué te atrae del uso del simbolismo y cómo abordaste el uso del simbolismo y de manera diferente a tus películas anteriores?

Mi relación con el simbolismo en mis películas ha crecido un poco porque se ha tornado un poco más orgánico, cómo se manifiestan ciertos símbolos y qué significan. En realidad, lo que sucede en el transcurso de un proceso, es que encuentras conexiones en las cosas, ya sean las formas, los colores o las maneras en que los patrones interactúan entre sí, entonces descubres patrones y los dibujas. Y trato de contar una historia y una película empezando con la inspiración, algo que no sabes y luego tratando de entender qué es lo que has estado tratando de decirte a ti mismo. Así que no puedes decidir qué símbolos son, tienes que dejar que aparezcan, dejar que te muestren lo que son.

Me gustaría saber cuándo hizo los sonidos que escuchamos del OVNI y también de la pantalla.

Johnny Byrne es mi diseñador de sonido. Y tiene un equipo brillante. Comenzamos temprano a hablar sobre este OVNI en términos de las formas ambientales en las que puedes sentir que algo está cerca, esa sensación de estar en la presencia. Entonces, lo primero de lo que comenzamos a hablar fue sobre el viento y una de las cosas que Johnny tenía era una biblioteca de sonidos de viento y sí, todo esto era parte del proyecto: tomar este concepto de ciencia ficción y hacerlo tan elemental y táctil posible. Y ahí es donde Johnny realmente sobresalió con ese tipo particular de inmersión.

Las películas de terror han estado con nosotros desde los orígenes del cine y han tenido éxito, porque a la gente le encanta esa experiencia comunitaria de ir al cine y asustarse. ¿Por qué crees que eso sucede y todavía funciona hoy día?

El cine es una de las formas en que enfrentamos nuestros miedos. Y creo que lo más interesante del miedo es que es una emoción tan desagradable que la combatimos como seres humanos y la reprimimos. Y todo lo que suprimimos, o retenemos por mucho tiempo, no desaparece, simplemente sale y de peores maneras. Hay algo especial en reunirse con un grupo de personas y enfrentar esos miedos de manera segura, de una manera en la que te sientas como en casa y te sientas bien al mismo tiempo. Tu cuerpo necesita soltar ese miedo, no puedes aferrarte a él. Así que por eso funcionan las películas de terror.

¿Qué lecciones aprendiste del rodaje que usarías en el futuro?

Hay tantas lecciones. En términos de la escala, solo diría que no hay nada que sea inalcanzable. Y este sería un mensaje que me diría a mí mismo en el futuro, me lo diría en el pasado, y se lo diría a cualquiera que intente hacer una película y es que cualquier cosa se puede lograr en este medio, si colaboras de la forma correcta, si encuentras el equipo adecuado. Y si trabajan y pueden resolver problemas juntos, pueden crear las ilusiones más grandiosas y, como hemos visto, desde King Kong cuando no tenían ninguna de las herramientas que tenemos ahora. Todo se resume en innovación. Y así fue como puse todo a prueba para mí y para mi equipo, para ver hasta dónde podemos empujarlo y siento que todavía podemos llegar más lejos.