Jay Fonseca: “Me revivieron con choques eléctricos”

El abogado y presentador Jay Fonseca contó a través de las redes sociales una vivencia que tuvo cuando era adolescente, donde se desmayó en la escuela ya que pesaba más de 300 libras.

“Hoy pesé lo mismo que en 6to grado y cometí el error de preguntarme por qué tardé tanto en buscar ayuda. Entonces, recordé mi promesa a mi psicóloga que realmente me hice a mi, el pasado no existe para recordarlo, sino para no repetirlo y crear una mejor versión de ti. En 8vo me dio un síncope y me desmayé en la escuela. Ya pesaba 100 libras más que ahora… estaba en 320 libras y fuera de control. Emmanuel y Joseíto fueron corriendo a buscar a mi madre. Mami de casualidad no fue a limpiar la casa de Marcolita y estaba en casa. Llegó a la escuela y me vio tirado”, contó Fonseca.

Además, narró que su progenitora lo “abrazó y me pidió que orara y que si la escuchaba le pidiera perdón a Dios por mis pecados. Yo no recuerdo nada de esto, yo estaba desmayado. Llegó la ambulancia. Me cuenta Mr. Galarza que me revivieron con choques eléctricos que ya me estaba poniendo violeta. En fin, me hospitalizaron en el Cardio y dos semanas dsps decidí bajar de peso. Fui vegetariano por 7 años. Llegó mi hija y el stress de no poder perder el trabajo me hizo aumentar”.

“Cuando mi hija cumplió un año estaba en 360 y me dejé de pesar. No he vuelto a esos niveles, pero he tocado las 300 varias veces y no me quería ni ver en tv, ni en redes. No iba a bodas, ni fiestas, me escondía de todo lo q no fuera trabajo. No quería q mi pareja me viera, no quería verme al espejo. He peleado esta batalla y siempre la he perdido. Me he sentido derrotado, frustrado, feo, horrible, pero sobre todo la gente me decía que estaba orgullosa de mi trabajo y de mi “éxito” pero yo me sentía fracasado”.

El presentador de “El cuarto poder” (Wapa TV) ha compartido en las redes sociales su proceso de bajar de peso por su salud y estabilidad emocional.