“Es un milagro completo que este vivo”: Jorge Bracero habla sobre su estado de salud

El comunicador y empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Jorge Bracero, compartió con sus seguidores, a través de la red social Facebook, que sufrió un percance de salud que pudo acabar con su vida.

Bracero contó que desde la semana pasada, específicamente el día en que se llevó a cabo la marcha contra LUMA Energy, se había sentido mal de salud. Explicó que, en medio de la protesta, tuvo que detenerse a descansar, ya que “algo no estaba bien”.

Según la publicación del comunicador, al día siguiente decidió ir al hospital pues apenas podía sostenerse.

“Algo en mi corazón me dijo que estoy en peligro. Abrace a mi hijo bien fuerte. Lo bese y seguí abrazando. Es el abrazo que un padre solo puede explicar, Jorge tiene 2 años no va a entender pero va a sentir. Quería esperar por que llegara mi esposa e hija para hacer lo mismo, pero nuevamente la sensación de alerta fue ‘vete ya’”, leen las expresiones escritas.

Bracero explicó que primero fue diagnosticado con un falso positivo a COVID-19, y luego, tras comentar que seguía sintiéndose mal, fue finalmente diagnosticado con una embolia pulmonar.

“Me hace una prueba adicional por la hypoxemia y da con el verdadero diagnóstico. Una embolia pulmonar. La arteria que lleva sangre a oxigenar a los pulmones esta tapada, como llevo dos días así es un milagro completo que este vivo, bajo toda lógica, iba a morir el jueves en mi casa si no hubiera decidido ir al hospital”, comentó.

“No les miento, lo único que pensé fue en mi familia. Lloré un mundo al pensar que mis hijos perdieron a su papa. Me puse a recordar el abrazo a mi hijo, los que no le pude dar a mi hija me dolió mas. Reconozco lo importante en mi vida y los cambios en salud y carrera que debo hacer.”, añadió.

El comunicador ya se encuentra de regreso a su hogar, de acuerdo a la publicación. “Tengo una nueva boleta de vida”, señaló.

Aquí sus expresiones: