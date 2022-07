Ana Bárbara canta junto a su hijo: deja ver lo mucho que ha crecido y que heredó su talento

Ana Bárbara demostró una vez más que es la madre más amorosa al cantar a dueto con su hijo mayor, Emiliano, fruto de su relación con con el empresario Édgar Gallardo, y quien a sus 21 años ya es todo un galán y heredó el talento de su madre.

Ana Bárbara presume el talento musical de su hijo Emiliano

Emiliano, heredó el talento de su madre para la música, pues además de tocar la guitarra, sabe cantar. Así lo demostró en un video que compartió su madre por redes sociales.

La famosa iba de camino a las grabaciones de La Academia, acompañada de Emiliano. Mientras esperaban en el tráfico, Ana Bárbara comenzó a cantar su tema ‘De vez en cuando’ y enfocó con la cámara a Emiliano para que la acompañara en su interpretación.

El joven demostró tener una voz afinada y conquistó a los fans de la cantante.

Para Ana Bárbara, la música es muy importante, es por eso que ha inculcado en sus hijos el amor por esta disciplina.

Su hijo menor, Chema, ya es un talentoso pianista y frecuentemente lo presume por redes sociales.

En un reciente video, Ana Bárbara reveló que después de unos días con ella, su hijo Emiliano se irá de viaje y compartió su tristeza por quedarse sola.

Sus hijos han demostrado que llevan una excelente relación tanto con su madre como con su novio, pues hace poco la famosa lo felicitó por el Día del padre afirmando que ha sido la figura paterna de sus hijos.

La cantante frecuentemente comparte videos graciosos junto a sus hijos y deja ver la armonía familiar que reina en su hogar. Incluso cuando la visitan los hijos de Mariana Levy, ella los recibe como si fueran sus propios hijos.

Hace algunos meses, que la cantante habló sobre el profundo amor que tiene hacia quienes fueron sus hijastros. Tras una denuncia de agresión por parte de Paula, hija de Mariana Levy, Ana se manifestó para expresar su apoyo incondicional.

Ana Bárbara, quien fue su madrastra por varios años mientras estuvo casada con el padre de la joven, no dudo en enviarle un mensaje de apoyo, pues la considera como su hija.

Durante su visita al programa Ventaneando, la cantante habló del amor que tiene hacia Paula y sus hermanos.

“Eso es tan así que yo prefiero ni tocarlo, yo la amo, los amo y yo quiero que estén bien, es mi mayor deseo. Me duele en el alma no poder, como los pollitos como los cuida uno estando con ellos, a mí se me salió mucho de las manos y quiero que ella esté bien, deseo de corazón que esté bien”

Anteriormente Ana Bárbara había felicitado a Paula por cumplir 20 años. En esa ocasión reveló lo mucho que la quiere y el lazo familiar que comparten.