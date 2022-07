Juan Vidal rompe silencio con respecto a su relación con Niurka tras su salida de ‘La Casa de los Famosos’

Luego de que Juan Vidal saliera de ‘La Casa de los Famosos’, Niurka Marcos intentó demostrarle su amor al tomar un vuelo para encontrarse con él, sin embargo, esto no pudo darse, pues el actor nunca llegó al sitio, lo que desató una serie de comentarios por parte de los seguidores, ya que la Vedette había eliminado los videos en los que aparecía con él.

No obstante, un poco después el actor de televisión salió desmintiendo los rumores de su ruptura, aclarando que no fue su culpa, sino que no había tenido acceso a sus teléfonos hasta más o menos 2 días después, pues su asistente era quien tenía los equipos en sus manos.

“Yo no tuve acceso a mis teléfonos porque mi asistente no quería entregárselos a nadie más en sus manos, quería dármelos a mí, por eso estuve casi dos días incomunicado, que es justo cuando llega Niurka. Entonces, esa primera noche que ella se ve con Lewis, me estuvieron contactando pero yo seguía incomunicado… Cuando ya enciendo el teléfono, me encuentro con toda esta locura que estoy viviendo, yo no supe manejar ese bombazo, no reaccioné bien y me aislé”, explicó Vidal en un video publicado por ‘Chisme no Like’, el mismo continuó diciendo el momento en que logró hablar con la cubana para aclarar la situación.

“Primero estaba incomunicado, ella (Niurka) vino por pocos días y ya se tuvo que ir, entonces en ese momento le pedí disculpas porque de verdad no fue mi intensión, reaccioné mal y me fundí, o sea quedé en shock de ver lo que me estaba sucediendo con Cynthia que me duele, estoy súper sorprendido, no me esperaba eso de ella”, dijo el actor.

De esta manera, indicó también que ambos pudieron hablar y disculparse, y que hasta ahora todo va muy bien, aclarando además que por el momento no podrán verse.

“Yo le dije mi vida discúlpame, no pude hablar contigo, no había hablado con mi familia, el lio con los abogados, con toda esta situación, en verdad me aislé, y ella me reclamo todo eso, aquí siempre tiene que haber plomo, patada y kung fu, esa historia de Romeo, que salgo de la casa y me encuentro con mi reina, la mamacita que me pone a mí a gozar y encenderme, no, en esta historia me encuentro con Cynthia”, aseguró.

“No nos pudimos ver, pero lo que si les puedo decir es que ya hablamos, estamos muy bien, ella acepto mis disculpas, yo ya le expliqué todo… Les puedo decir que MamiNiu y yo ya hablamos y estamos muy bien… Ahorita pues, obviamente tengo que planificarme, resolver algunas cosas que no puedo ni si quiera hablar porque son cosas legales, estoy esperando para planificarme bien… Ya me perdonó y ya le perdoné lo que dijo, porque ya la conocen, estaba bien molesta y con toda la razón, obviamente no manejé la situación como habría querido”, finalizó Juan Vidal.