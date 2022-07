Jon Z se muestra enamorado en las redes: “Encontré la mujer de mis sueños”

El exponente urbano Jonathan Resto Quiñones, mejor conocido como Jon Z, se mostró enamorado de su nueva pareja, a quien describió como “la mujer de mis sueños”.

“CAMBIE DE NÚMERO DE CEL NO ME MOLESTEN 📵 NO ME HABLEN! ENCONTRÉ LA MUJER DE MIS SUEÑOS @ivettevirginia GRACIAS POR TODO! 🤜🏽🤛🏽😚👸🏻ESTOY MUY FELIZ 🥲🥲🥲🥲🥲🥲 Estoy AFIXIAAAAAAAAUUUUUUUUUU 🥰🥰🥰🥰😩😩😩😩😩😩 GRACIAS DIOSITO MANDASTE UN ÁNGEL EN EL MEJOR MOMENTO” (sic.), escribió Jon Z en sus cuentas sociales.

En el vídeo se observa al artista dándole tiernos besos a Ivette Virginia, quien es diseñadora y stylist dominicana.

Ella es el amor de Jon Z: