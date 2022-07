Jacky Fontánez y “El Quicky” celebran crecimiento de su programa “Whats Up”

Whats Up

La empresa Spanish Broadcasting System (SBS) celebró que sus emisoras se encuentran en las primeras posiciones de la encuesta más reciente de Nielsen.

Las estaciones de La Nueva 94 FM, Zeta 93 FM y La Mega 106.9 FM, se destacaron en el primer lugar en diversos demográficos claves, en cualquier idioma y en edades de 12 en adelante, 18 a 34, 18 a 49 y 25 a 54.

Por su parte, Jacky Fontánez y Omar López “El Quicky” celebraron los resultados de su espacio radial “Whats Up” que se emite a través de la Nueva 94 FM en horario de 11am a 3pm. El programa que lleva dos años al aire en ese horario logró dominar con la posición #1 las categorías de personas de 18 a 34, 18-49 y 25-49 años.

“Estoy muy contenta con los resultados obtenidos. Nos encanta lo que hacemos y trabajamos muy duro para brindar un buen contenido a nuestros oyentes para que nuestra audiencia se mantenga fiel” sostuvo, Jacky Fontánez. Jackie es uno de los talentos en Puerto Rico más multifacéticos que tiene nuestra industria del entretenimiento, ya que además de cantar y presentar el programa de Whats Up, practica el beach tenis y va al gimnasio todos los días. Actualmente, la conductora está promocionando su tema musical Antídoto. Asimismo, la animadora dijo que “divido mi tiempo entre mis compromisos con el programa Whats Up y la música, quisiera lanzar un sencillo mensual con su video y al final de año tener mi EP. De igual forma, quiero trabajar mi show para seguir con las presentaciones dentro y fuera de PR”. La locutora no descarta estudiar a corto plazo bienes raíces y desarrollar un línea de productos para el bienestar de las personas.

De otra parte, “El Quicky” dijo que: “Estos resultados nos motivan a seguir dando el máximo, seguir haciendo las mejores entrevistas y tocar los temas y el contenido que exige nuestro público. Para eso estamos para complacer nuestra audiencia”

“Estos resultados nos motivan a como empresa seguir apostando al talento puertorriqueño. Procuramos que todos nuestros talentos y recursos cuenten con todo el equipo y herramientas necesarias para que sigamos destacándonos por décadas en las Encuestas Nielsen”, comentó Sixto Pabón, vicepresidente de operaciones de SBS Puerto Rico.

“En SBS Puerto Rico trabajamos 24/7 para mantener una operación robusta y actualizada para que podamos cumplir con las demandas de nuestra audiencia y clientes”, expresó Víctor Roque, vicepresidente y gerente general de SBS Puerto Rico.

Los resultados obtenidos en la encuesta Nielsen de junio 2022 reflejan el dominio y la fuerza que tiene el conglomerado de SBS Puerto Rico como medio de comunicación de los consumidores hispanos. El resultado también refuerza los datos de Nielsen que indican que la radio terrestre llega al 97% de la población hispana en la nación cada semana.