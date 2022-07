“Irrespetuosa”: Señora interrumpe reportaje de periodista de TeleOnce

Una dama que caminaba por las calles de Condado protagonizó un pequeño encontronazo con la periodista Jamiebeth González de TeleOnce quien se encontraba reportando sobre la manifestación que se llevó a cabo en el parque tras su polémica venta.

En un video publicado por la propia periodista, se ve cuando una dama que viene caminando por la acera, no se detiene y choca contra el equipo que está grabando. Según explicó González esta es video periodista por lo que tiene que grabar sus propios reportajes.

“Hoy atravesé una experiencia muy desagradable cuando me encontraba grabando una noticia sobre el Parque de Condado. Los que me han visto saben que soy reportera y camarógrafo a la vez, la plaza se llama video periodista. Mientras me encontraba en la acera grabando, una señora se acercó y le hago un gesto de que se detenga mientras termino de hablar. La dama con una actitud muy prepotente intentó desconectar mi equipo y lo empujó para pasar por delante. Aún sigo en shock ante la situación, me pone a reflexionar mucho sobre la falta de tolerancia y respeto al prójimo más aún cuando me encontraba trabajando. Comenzamos el conteo y seguimos en 5,4,3,2,1…”, escribió la periodista en su Facebook.

En los comentarios varios seguidores de la reportera la apoyaron y repudiaron la actitud de la señora.

En el día de ayer, ciudadanos que realizaron una manifestación durante la tarde del lunes tumbaron la verja que impide la entrada al Parque del Indio en el área de Condado.

El parque ha sido eje de controversia luego que trascendiera su controvertible venta a una corporación privada en febrero de 2021. La venta fue realizada por el DTOP a favor de Krug Property LLC, empresa que desde tres años antes poseía el terreno contiguo al parque.