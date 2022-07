Adele reanuda su residencia en Las Vegas, esto es lo que debes saber

Después de todo el drama que surgió debido a que la cantante británica Adele canceló su residencia en Las Vegas este año, la artista anunció por medio de sus redes sociales que está en pie su serie de conciertos en el el teatro Colosseum del hotel Caesars Palace. “Las palabras no pueden explicar lo emocionada que estoy de por fin anunciar las nuevas fechas para mis conciertos”, escribió Adele en una publicación que hizo en su cuenta oficial de Instagram.

Es preciso mencionar que la residencia de Adele en Las Vegas se llevará a cabo de noviembre de este año hasta marzo de 2023. “Yo realmente estaba devastada por haber tenido que cancelar mis conciertos. Pero después de lo que se sintió como una eternidad y de resolver la logística de lo que realmente quiero ofrecerles y sabiendo que sucederá estoy más emocionada que nunca”, exclamó la cantante.

Adele está lista para sorprender a sus fanáticos en Las Vegas cada fin de semana

Asimismo, Adele se disculpó con sus fanáticos por haber cancelado la residencia de una forma muy abrupta y mencionó, “Sé que para algunos de ustedes la cancelación de los shows fue una decisión horrible de mi parte y por siempre me sentiré mal por eso pero les prometo que fue la decisión correcta”. La cantante también prometió a sus fans “dar lo mejor de sí y les agradeció por su paciencia”.

Adele. Adele. / Foto: Instagram.

Como contexto, el 20 de enero Adele publicó un video por medio de sus redes sociales en el cual explicó que su residencia de Las Vegas que estaba programada para llevarse a cabo de enero a abril se pospondría. Con lágrimas en sus ojos y un gran pesar la artista dio a conocer esta noticia que enojó y desanimó a muchos de sus seguidores. El motivo principal por el cual ella dijo había tomado la decisión de cancelar la residencia fue por casos de Covid-19 que se presentaron entre su equipo de producción. No obstante, después Adele hizo saber en varias entrevistas que había detalles de la producción que no le gustaron y que ella no iba a dar un show de calidad baja a sus fans.

