Piqué habló de cómo están tomando sus hijos su separación con Shakira: no está siendo fácil

Shakira y Gerard Pique siguen luchando contra el mar revuelto que causó su separación, mientras intentan mantener la estabilidad de sus hijos, Sasha y Milan, en medio del acoso de los paparazzis. Piqué ha sido el que más ataques ha sufrido por su presunta infidelidad y finalmente ha roto el silencio.

Las críticas y señalamientos en contra del jugador del Barcelona FC siguen latentes, recientemente sufrió un abucheo en medio de un partido por parte de los aficionados que le gritaban “Shakira, Shakira, Shakira”.

Tras 12 años de romance y la pareja podría enfrentarse por la custodia de sus hijos, pues la colombiana quiere dejar atrás la vida que tuvo en España para instalarse en Miami, Estados Unidos, pero Piqué se niega a alejarse de sus hijos.

Piqué responde sobre el sufrimiento de sus hijos

Durante una entrevista con el medio español Nexes de TV3, el defensor culé habló de la presión a la que están sometidos Sasha y Milán al tener dos padres famosos.

“Tienen un papá número uno y una mamá número uno. Debe ser difícil para ellos”, explicó.

Lo cierto, es que la intimidad de su familia se ha visto afectada tras conocerse su separación y sus presuntas andanzas con otras mujeres, causando que su casa sea invadida día y noche por medios de comunicación a la espera de una declaración, lo que ha generado que sus hijos no puedan llevar una vida normal.

Ante lo difícil que ha sido para ellos tener que crecer con dos padres famosos, Shakira y Piqué han creado algunas estrategias para que sus hijos tengan una infancia plena.

“Recuerdo que mi papá no me dejaba ganar nunca y en cambio, con Shaki a veces los dejamos ganar porque entendemos que ellos tienen un contexto completamente diferente a lo que ella o yo tuvimos, que eran papás no conocidos, no teníamos esta presión. Nuestros hijos viven con una presión excesiva”, admitió.

El español asegura que la clave está en encontrar un buen balance en su rol como padre.

“Es lo que es y han nacido con eso. Creo que es importante que a veces tengan victorias personales, aunque sea en casa. Jugando al fútbol con Milan o Sasha los dejas ganar, porque ya les costará tanto o tendrán esta presión para ganar fuera de casa, que sientan que tienen esas victorias personales dentro”, detalló.