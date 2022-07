Maluma expulsó a dos fanáticas en un concierto

Una nueva polémica se teje en torno al cantante Maluma y esta vez se trata por la forma en la que decidió expulsar a dos fanáticas presentes en una de sus últimas presentaciones.

Todo ocurrió en su reciente visita a Chiclana en España, cuando al colombiano simplemente no le tembló la mano y decidió expulsar a dos jóvenes que se enfrentaron en una pelea durante el concierto que ofreció este fin de semana.

“Para un momento, para un momento, para un momento. Mira, yo no tengo un carajo de idea cómo se llaman ustedes, pero las que estuvieron peleando se van ya de mi concierto. ¡Se van ya! ¡Se van ya! Chao, chao, chao, chao, chao”, expresa en el momento el intérprete de ‘Felices Los 4′ mientras que el público eufórico le apoyaba.

Pero no quedó allí, pues el ‘Pretty Boy’ decidió agregar más frases mientras las dos mujeres eran expulsadas a un costado del escenario y los fanáticos seguían aplaudiendo. “Uno tan viejo y con esas gueb… ya. ¡Fueraaaa! Aquí solamente hay energía positiva. Súbelo hermano, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo”.

Otros artistas que han hecho lo mismo

Christian Nodal explotó contra unos fanáticos durante el concierto que ofreció el pasado 18 de junio en Santa Cruz en Bolivia. Un usuario de TikTok publicó el momento en el que el artista enfureció y a media cantada detuvo el concierto para pedir que sacaran a unos fans que se encontraban en las primeras filas.

Y es que esta vez, el artista tuvo razón de enfurecer pues le estaban lanzando objetos y cubos de hielo al escenario. “Quien me esté tirando hielo, sáquenlos a la chi…da y páguenles su boleto pa’ tras. A mí no me estén aventando hielo, porque yo los respeto y no me están respetando esos güeyes o esas ‘güeyas”, dijo visiblemente molesto.