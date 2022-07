El actor de k-drama Park Seo Joon protagonizará película The Marvels. / Foto: Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images for LACMA)

Se informa que el actor surcoreano de 33 años de edad, Park Seo Joon, protagonizará la próxima película de Marvel titulada The Marvels a estrenarse en julio de 2023 y de acuerdo con varios rumores, le daría vida al personaje de Noh-Varr.

El actor de k-drama Park Seo Joon protagonizará película The Marvels. / Foto: Marvel

El actor de k-drama Park Seo Joon protagonizará película The Marvels

En una entrevista con The Guardian, el actor compartió lo siguiente “Cuando escuché por primera vez que Marvel Cinematic Universe (MCU) quería hablar conmigo, no podía creerlo. Solo estoy tratando de tener cuidado con las preguntas relacionadas con Marvel”.

“No soy alguien que tenga miedo a los desafíos, pero ya sea que esté filmando en Corea del Sur o en el extranjero, todo es un reto para mi. Entonces, sentí algunos nervios al principio. Pero todos fueron tan serviciales y acogedores que pude encontrar mi camino muy rápido”.

El actor de k-drama Park Seo Joon protagonizará película The Marvels. / Foto: Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images for LACMA)

Actores que protagonizarán The Marvels

Brie Larson

Iman Vellani

Teyonah Parris

Samuel L. Jackson

Zawe Ashton

Park Seo-Joon

Lashana Lynch

El actor de k-drama Park Seo Joon protagonizará película The Marvels. / Foto: Marvel

Si aún no reconoces a Park Seo Joon, se te hará familiar, ya que, pertenece al Wooga Squad, conformado por Kim Tae-Hyung o V de BTS, Choi Woo-Shik, Park Hyung-Sik y Peakboy, quienes recientemente estrenaron la serie In The Soop: Friendcation que se transmite a través de la plataforma de streaming Disney+.

Todos los integrantes del Wooga Squad. / Foto: In The Soop

Otros trabajos de Park Seo Joon en k-dramas