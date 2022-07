Aly Eckmann revela detalles de su relación con Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo: Aly Eckmann revela detalles de su relación con el portugués

La popular presentadora Alyson Eckmann, mejor conocida en España como “Aly”, decidió romper el silencio y contar la corta relación que tuvo con el astro portugués Cristiano Ronaldo, antes de que este conociera a Georgina Rodríguez.

Uno de sus seguidores en su cuenta personal de TikTok le preguntó si había estado en una fiesta privada con algún futbolista famoso, y entonces hizo la revelación.

“Yo presenté el evento de Cristiano Ronaldo de su perfume nuevo. Entonces nos hicimos como amigos en la fiesta y Cristiano me invitó a su casa. Yo le dije que no, que ni de coña, porque tenía que trabajar al día siguiente. Yo sabía qué iba a pasar si iba a su casa. Y mi amiga, que estaba ahí conmigo, me dijo: ‘Aly, no puedes decir que no, por favor’. Le dije a Cristiano: ‘tienes que mandar a mi casa, con un chófer tuyo, cuando yo digo’. Y él dijo: ‘Ok, sí’”, relata la también ganadora de una edición de Big Brother VIP.

“Nos fuimos de la fiesta, nos separamos. Mi amiga fue con él, yo fui con su mánager. Acabamos en su casa y nos tomamos unas copas de champán y ya, como a las tres de la mañana, le dije que quería irme para mi casa y me mandó con su chófer. Y ya está”, agregó.

En otro video también de TikTok, Eckmann volvió a hablar de CR7 y dijo que estuvieron mandándose mensajes de texto durante un mes, pero ya no pasó a más.

“Cuando nos fuimos de su casa, me pidió el número y nos mandamos textos durante un mes, pero era muy simple de Hola cómo estás. ¿Qué haces? Currando y tú, en mi casa. Y ahí se quedó. Yo creo que quería que me invitara sola a su casa, pero no voy follando a famosos por el deporte de follar famosos”, relata en la grabación donde además agrega un mensaje que dice: “Podría haber sido Georgina, fuck”.