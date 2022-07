“Si no es tu cuerpo no opines”: Danna Paola recibe oleada de críticas por su aspecto y fans salen en su defensa

Danna Paola ha sido una de las famosas mexicanas que se ha ganado gran reconocimiento a nivel internacional en los últimos años. Desde las telenovelas infantiles que protagonizó hasta “Élite” de Netflix y su música que se ha posicionado en los primeros lugares de las listas de popularidad, Danna ha sabido conquistar el mundo.

La artista recientemente se presentó en los Premios Juventud 2022, celebrados en Puerto Rico, dejando a todos boquiabiertos con su belleza y la potencia de su voz. La estrella interpretó el tema “A un beso” y se llevó el galardón de la categoría, ‘Mi actriz preferida por Élite’.

“Qué poderoso es el acto de tomar un micrófono y conectar en alma ‚cuerpo y energía… disfrutar cada nota, sentir cada palabra, agradecer y sentirte poderos@ arriba del escenario siendo tu y vivir el momento como si fuera la primera y la última vez. Me siento muy bendecida de dedicarme a esto por tantos años y cada vez tomármelo más enserio y tenerle mas respeto y valor a mi carrera, a mis compañeros de industria y sobretodo a ustedes Dreamers 🥹 que me han acompañado en cada etapa hasta hoy apoyándome y regalándome tanto amor… uffff I LOVE MY WORK !!!!!!! ( I’m too emotional hehe )”, escribió en una publicación.

Sin embargo, mientras que algunos se enfocaron en alabar su talento, otros sólo se dedicaron a señalar su cuerpo.

Danna lució un vestillo amarillo de transparencias entallado y aunque se veía muy sensual, los cuestionamientos sobre su tansformación física inundaron las redes sociales.

“Wtf Danna, qué te pasó??”. “La norexia y bulimia en su máxima expresión, Qué tristeza ver esto por darle gusto a la gente”. “Por favor que alguien le ayude, esta niña está mal”. “Ya es puro hueso”. “Ella es hermosa pero sí tuvo un cambio drástico en su físico”. “Demasiado delgada, ella lucía bien con su cuerpo anterior”, se lee.

No importa que detrás de un comentario haya preocupación y sea sin “mala intención”, nadie quiere opiniones no solicitadas.

Y es que como la propia Danna dijo en una entrevista con Yordi Rosado: “Lo peor que podemos hacer ahora es señalar o decirle a alguien oye qué flaco estás, oye qué gordo estás...no, no tú no sabes por lo que está pasando esa persona y como mujeres es muy delicado”.

Vivimos en una sociedad altamente superficial en la que la imagen lo es todo pero el movimiento body positive que busca combatir los estándares que siempre nos han impuesto, se ha convertido en un problema.

Los fans salieron en defensa de la cantante

“Si no es tu cuerpo no opines”. “Si ella está bien con su peso y está sana, bien por ella. Dejen de meterse donde no les importa”. “Es asqueroso ver cómo todos sólo hablan del cuerpo de danna paola”. “Paren de hablar del cuerpo de Danna Paola y hablen de su música. A eso se dedica”.

Decirle a una persona que “antes estaba mejor” o asumir que tiene algún problema es una agresión. . Comentar el cuerpo de alguien, incluso si crees que podría ser un cumplido, nunca es motivacional ni una muestra de amor. Simplemente no hagas comentarios sobre los cuerpos de las personas. No importa qué forma, tamaño, color, altura, lo que sea, todos merecen sentirse cómodos en su propia piel.

El haber crecido en la industria ha expuesto a Danna Paola a las críticas crueles y los consejos “no solicitados” y lo peor es que la conversación en torno a ella pareciera estar más enfocada en su aspecto físico que en el éxito que está teniendo.

“Amigos, normalicemos no opinar sobre el cuerpo de los demás, estoy sana y estoy feliz”, dijo Danna en un video de TikTok.