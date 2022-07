“Es una mala persona”: J Balvin “menospreció” a Shakira con este gesto que causa indignación

J Balvin está en el centro de las críticas actualmente después de haber tenido un ‘olvido’ en contra de Shakira, que muchas personas están tildando de intencional a través de las redes sociales.

Y es que muy orgulloso de sus raíces, el colombiano publicó un video en donde exalta a algunas de las grandes figuras de distintos rubros de su país: desde James Rodríguez, pasando por Sofía Vergara, Maluma y Mariana Pajón, hasta Karol G, el famoso les quiso rendir un tributo.

“Orgulloso como un hp de ser colombiano”, escribió José Álvaro Osorio Balvin, su nombre real, en la publicación que ya suma más de 179 mil ‘me gusta’ y que también recoge parte de los escenarios espectaculares del país cafetero, así como demostraciones de su gastronomía y cultura.

Sin embargo, lo que nadie le perdona al intérprete de 6 AM es haber olvidado a Shakira, una de las artistas más importantes de Colombia y con quien hace poco tuvo la oportunidad de compartir en el show del mediotiempo del Super Bowl.

De hecho, el cantante de 37 años colocó en la pieza audiovisual fragmentos al lado de Jennifer Lopez, que también actuó en la presentación, pero jamás se asomó por ahí su compatriota, lo que además despertó rumores de rivalidad.

Critican duramente a J Balvin por haber dejado por fuera a Shakira en su video

De inmediato, los señalamientos se hicieron sentir en las plataformas digitales. “¿Y dónde dejas a Shakira? ¡Qué mal!”, “Te faltó incluir a Shakira, que aunque no es de Medellín, pero sí colombiana, ha puesto nuestra bandera muy en alto”, “Como siempre menospreciando a la mayor representante de Colombia, Shakira”, “Su envidia se le nota a kilométros para no reconocerla”, “No hay Shakira, no hay like”; le dijeron en los comentarios.

No te puedes apropiar de un show donde fuiste como invitado, no como acto principal 🤡, J Balvin mor, el #SuperBowl 2020 fue de @Shakira como la primera Colombiana en ser acto principal en este evento. pic.twitter.com/FlyNWKRtGT — Andrés Guillén 🤖🏳️‍🌈 (@andresguillen6_) July 21, 2022

El mundo necesita entender que J Balvin es un ser humano terrible, envidioso e ingrato. JAMÁS debemos asociarlo con Shakira, porque Shak es un ángel que conquistó el mundo entero con su humildad y talento, que le falta a este ratón. ¡Shakira ya no necesita probar nada a nadie! pic.twitter.com/S1iJKUpmEU — Shakira Legion ⚔️ (@ShakLegion) July 21, 2022

El famoso no respondió ante estas acusaciones, no obstante, otros salieron a defenderlo asegurando que todos no cabían en la misma grabación y que también dejó a otros famosos como Tino Asprilla, Falcao y Carlos Vives, y que no por eso los desprecie.