Sunshine describe movida de Francis Rosas como una “cañona”

El productor Emannuel “Sunshine” Logroño expresó abiertamente por primera vez su molestia tras lo ocurrido el año pasado con el comediante Francis Rosas cuando este último decidió salir de Wapa TV para tener su propio programa en TeleOnce.

En entrevista con el programa Tarde en la noche con Luis González, Logroño, describió como una “cañona” la decisión de Rosas quien renunció a pesar de tener un contrato firmado con la producción de ‘El Remix’ y Wapa TV. El comediante y líder del programa indicó que no hubiese tenido problemas si Rosas le hubiera dicho desde el principio que se iría de la producción y brindó como ejemplo el caso de Danilo Beauchamp quien renunció para ir a trabajar en Mega TV.

“Si él hubiese hablado desde el principio, si le lo hubiese dicho desde el principio, pues mira yo le digo perfecto arranca”, expresó.

Logroño indicó que para él no era tan fácil hacer un show donde Rosas fuera el protagonista ya que no es quien toma ese tipo de decisiones en el canal de televisión donde labora. Del mismo modo, señaló que la determinación del comediante que trabajaba en sus producciones afectó su imagen ante la gerencia del canal de televisión.

“No, yo no soy dueño del tiempo. Yo presento propuestas y el canal acepta o rechaza o produce y whatever. Cuando Danilo se fue para La Mega fue bien chévere y seguimos trabajando fue cordial y chévere, pero qué pasa que Francis (Rosas) firmó contrato con nosotros y a los dos meses firma contrato con el once. ¿Cómo me hace lucir a mi ante la gerencia? ¿Pero ven acá tú no tenías ese artista firmado? Y eso me lacera la imagen”, dijo.

“Eso te saca de foco, porque uno está como en un foco, ok vamos a hacer esto y hace planes y de momento, es como el Jenga que sacan una pieza y se te cae todo lo que habías construido, eso fue lo que me pasó”, añadió.

Sobre esto, Logroño catalogó como una “cañona” lo ocurrido con Rosas quien a finales del 2021 presentó su renuncia y posteriormente tuvo que ir a los tribunales ante sus antiguos jefes Gilda Santini y Sunshine Logroño.

“Fueron dos palos los que recibimos el año pasado, la cañona de Francis y la muerte de Albert (Rodríguez) que también eso nos sacó”,

En la entrevista Logroño también habló sobre su trabajo con el actor Albert Rodríguez que falleció el año pasado.

La semana pasada se anunció que el programa Acuéstate con Francis dejó de ser transmitido a través de la pantalla de TeleOnce con menos de un año de difusión.