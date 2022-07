¡Suenan las campanas! Gabriel Soto e Irina Baeva revelan detalles de su boda

Irina Baeva y Gabriel Soto siguen adelantando detalles de lo que será uno de los días más especiales de sus vidas: su matrimonio. Lo que definitivamente derriba los rumores sobre una supuesta ruptura entre ambos.

Vale recordar que luego de haber anunciado su compromiso de boda en 2021 y posponer los planes por la guerra entre Ucrania y Rusa, este último país de donde es procedente la novia y cuya familia no podía viajar, prefirieron reprogramar aunque seguir con los preparativos tras bastidores y tener todo listo.

Recientemente la modelo ofreció declaraciones de prensa para ofrecer detalles de su unión matrimonial, adelantando que será su hermana la dama de compañía que ella eligió para su celebración.

“Solo voy a tener una dama de honor porque, justamente, tengo muchas amigas a las que amo con todo mi corazón, y sería mi hermana. Yo fui la madrina su boda, entonces sería mi hermana. Ya le dije a mis amigas, para que nadie se sienta sola, voy a tener una dama de honor y será mi hermana, todas entendieron perfectamente”, expresó Baeva.

La actriz también dijo que viajó fuera de México para ver sus vestidos de novia. “Como saben, los estamos haciendo en Nueva York; entonces fui a una de las pruebas porque estamos haciendo algunos cambios para los vestidos”, expresó la prometida de Gabriel Soto.

Dijo también que no se ha detenido en imaginarse cómo será el traje que lucirá su futuro esposo, y si éste se imagina el que llevará ella.

“Creo que muchas mujeres se identificarán conmigo, muchas niñas, seguramente, que el momento más bonito de la boda es cuando sale la novia y el novio la ve; el efecto sorpresa. Porque no se imagina [cómo será el vestido]. No se si [Gabriel] tiene alguna idea, no le he preguntado ‘oye ¿cómo crees que será mi vestido?’. Como es el momento más bonito para mí no le he compartido nada, sólo sabe que son dos y que son divinos, y que me encantaron”, comentó.

Por último ofreció otro detalle y es que el pastel de boda será de miel, además que los invitados degustarán un bocadillo tradicional en su país.

A pesar de su deseo por ser madre, Irina Baeva dijo que por ahora prefiere esperar ya que no tiene prisa.”No me apresuren, no me apresuren. Todo a su debido momento, debido tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos, ya lo sabemos”, concluyó.