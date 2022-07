“Son unas tóxicas”: Critican a Laura Bozzo y Daniella Navarro por su mal comportamiento en la Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos 2 se encuentra en una etapa emocionante. En apenas tres semanas se sabrá el nombre del artista ganador de la segunda edición del reality de Telemundo. En el programa ha habido intrigas, traiciones, supuestos enamoramientos, ofensas y reconciliaciones.

Comenzaron 17 famosos el pasado 10 de mayo de 2022 y a la fecha ya 10 han sido eliminados. Conforme se reduce la brecha para quedarse con el premio de 200 mil dólares para el ganador las zancadillas han sido una constante. En la Casa de los Famosos 2 la amistad está lejos de ser un hecho real.

La presentadora peruana, Laura Bozzo, y la actriz venezolana, Daniella Navarro, han estado entre las participantes más polémicas, de hecho, muchos internautas ironizan y dicen que sus conductas son tan semejantes que parecen “madre e hija” y que “son tal para cual”.

También las han calificado de “tóxicas” por el comportamiento de ambas.

Laura se ha peleado con casi todos sus compañeros en la Casa de los Famosos 2, pero así como se ha peleado a reflexionado y les ha pedido perdón, algo que no ha hecho Daniella Navarro, quien a juzgar por muchos seguidores del reality vive en guerra constante.

Hasta el momento los eliminados son Juan Vidal, Lewis Mendoza, Rafael Nieves, Osvaldo Ríos, Niurka Marcos, Brenda Zambrano, Eduardo Rodríguez, Julia Gama, Luis ‘Potro’ Caballero y Mayeli Alonso.

Daniella Navarro, Salvador Zerboni, Laura Bozzo, Toni Costa, Natalia Alcocer, Ivonne Montero y Nacho Casano luchan por un puesto en la final de la Casa de los Famosos 2.

¿Qué dice el público?

Si bien Laura Bozzo llegó a estar entre las consentidas del público, sus idas y venidas anímicas, además de sus explosiones contra varios de sus compañeros, en especial con Salvador Zerboni e Ivonne Montero, la han hecho bajar puntos con la audiencia.

Algo semejante ha pasado con Daniella Navarro, vista como una persona conflictiva y “arrabalera”, como le dijo en una oportunidad Ivonne Montero cansada de sus atropellos.

“Estas dos debieron ser madre e hija en vida real, son tan para cual”, “Ay no, que aburrido ver en lo que se ha convertido Daniela y Laura en contra de Zerboni”, “Debe de sacar a Daniela, que ejemplo está dando esa mujer solo representa la furia, el enojo”, “Laura otra idéntica a Daniela”, comentaron internautas.

“De verdad que yo no sé cómo hace Zerboni para aguantar tantas groserías de Laura. A mi cae bien, pero con él se pasa mucho y Daniella quien sabe que le dijo. Pero él no le hizo nada a Daniella, ya entendí ella está enojada es porque no le hizo”, ironizó otro seguidor de la Casa de los Famosos 2.

“Daniella metiéndole chismes en la cabeza, es quien tiene a Laura así”,”Laura se contaminó de mal genio con Daniela la chismosa”, “Llévenles un psiquiatra o psicólogo a Laura y Daniela”, señalaron otros internautas.