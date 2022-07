Así han crecido Miguel y Daniel, los hijos de Aracely Arámbula

Los hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel no están interesados en ser artistas, por ahora. Instagram

Cuando se destapó su noviazgo en 2005, Aracely Arámbula y Luis Miguel eran la pareja perfecta. La actriz halló en el cantante a un hombre de ensueño, mientras ella lograba lo que ninguna mujer había podido hasta entonces: sostener una sólida relación sentimental con “El sol de México”.

No obstante, cuatro años después de intenso romance que parecía ir rumbo al altar y formar una familia con dos retoños, el cuento de hadas se desmoronó y se separaron. Desde entonces, la histrionisa enfocó todas sus energías en el verdadero amor de su vida: sus hijos, Miguel y Daniel.

Desde su mediática separación, Arámbula se ha encargado de criar de manera independiente a sus herederos. Lo ha hecho con toda la entrega y el amor del mundo, pero también con sumo hermetismo pues ha mantenido sus rostros y vidas ocultas de los medios en aras de protegerlos.

Así han crecido los hijos de Aracely Arámbula con Luis Miguel

Sin embargo, a través de los contados vistazos y anécdotas que ha compartido sobre ellos en Instagram, el público ha podido tener atisbos de cómo han crecido sus hijos, quienes actualmente están convertidos en dos adolescentes que la llenan de orgullo y son su motor de vida.

Tal como esta postal de la celebración del cumpleaños de su abuelo materno en 2017. En este tierno retrato, en comparación con las fotos de sus primeros años de vida divulgadas a través de revistas, se pude ver como Miguel y Daniel estaban creciendo a pasos agigantados.

Igualmente quedó evidenciado en esta foto de su celebración de Halloween en 2018. En dicha imagen, Arámbula nuevamente mostró lo crecidos y felices que estaban los niños posando con sus disfraces en casa antes de continuar con los juegos por la ocasión.

Asimismo, en el año 2019, una página de fans redifundió una imagen en donde se puede ver a los hermanos Gallego Arámbula mirando atentamente un televisor en donde se estaba transmitiendo una de las telenovelas de la famosa estrella mexicana.

Por otro lado, la actriz no solo ha publicado fotos de sus hijos juntos, también le ha dedicado posts individuales en los que ha dejado ver su transformación con el paso de los años. Eso sí, con sus caras cubiertas, pintadas o en ángulos donde no pueden apreciarse.

El crecimiento de Miguel

En el caso de Miguel, el primogénito de la expareja nacido el 1 de enero de 2007, la intérprete comparte publicaciones en su honor cada Año Nuevo para celebrar su vuelta al sol.

En 2018, la actriz subió esta selfie con su hijo mayor tomada durante un viaje a Disney World para desearle un feliz cumpleaños. En esa ocasión, su rostro estaba apenas cubierto con un par de gafas.

También ese año subió otra imagen en donde se puede ver al niño, al que cariñosamente ha llamado su “flaco” y su “güero”, apoyando a la selección de fútbol mexicana desde casa en uno de los partidos del equipo en el Mundial de Rusia.

Al año siguiente, la histrionisa celebró su cumple con este lindo retrato de ambos de perfil con la salida del sol como telón de fondo. En ese momento, Miguel arribaba a sus 12 años.

Mientras, en 2020, festejó su llegada a un año más de vida con una foto en la que ambos salen abrazados desde una embarcación. Nuevamente, un crepúsculo iluminaba el cielo.

Ya en estas fotos se puede ver al jovencito tan crecido que casi alcanzaba la estatura de su madre. Empero, en 2021, Aracely celebró el aniversario de su nacimiento en redes sin publicar fotos de él.

Igualmente hizo este año para conmemorar la llegada de su hijo a sus 15 primaveras. “Comenzando el año celebrando los 15 de mi amor. Agradeciendo la hermosa bendición de verte crecer. ¡TE AMO!”, expresó junto a unas fotos de su pastel.

El cambio de Daniel

En el caso de Daniel, la famosa también le dedica publicaciones cada 18 de diciembre cuando se celebra el aniversario de su nacimiento acontecido en 2008. Así como también otros momentos de su convivencia en las que ha quedado evidenciado que es el más travieso de sus hijos.

En 2018, Aracely publicó esta foto en la que “Dani”, como lo llama afectuosamente, aparece de espaldas en una embarcación mientras recibe lecciones para aprender a navegar y conocer el mar.

Un par de años después, en 2020, la celebridad dejó ver lo enorme que estaba con una foto de lo que fue su celebración por el Día de las Madres en donde el niño aparecía sentado.

También en la red social, Arámbula ha presumido a su hijo menor cantando, nadando y jugando. Incluso conversando con ella. Cada uno de estos momentos, inevitablemente, se ha viralizado.

Por lo expuesto por Arámbula en su perfil en la red social, Daniel es fanático de Stranger Things. Asimismo, según lo dicho por ella, es un niño “muy simpático”.

Actualmente, tiene 13 años, pero se ha dado un gran estirón. Así quedó evidenciado en la última foto que “La chule” publicó de él con motivo de su último cumpleaños.

En esa ocasión, la famosa lo felicitó a través de sus stories junto a un retrato de ambos abrazándose en donde se puede ver lo mucho que ha crecido el ahora adolescente.

“Celebrando mucho. Gracias por sus mensajes de felicitación para mi príncipe”, escribió en una publicación junto a una foto del pastel del cumpleañero.

Miguel y Daniel no quieren ser presentados públicamente

Por ahora, se desconoce cómo es el estatus de la relación de los niños con su padre, la cual anteriormente había estado marcada por su ausencia y conflictos por el pago de la manutención.

Lo que sí se sabe es que están muy orgullosos de su mamá, se mantienen en contacto con su hermana mayor por parte de padre, Michelle Salas, y por ahora no están interesados en ser artistas.

Asimismo, tampoco quieren ser presentados al público. Así lo reveló la protagonista de La doña en una entrevista hace meses atrás al programa Hoy.

“Yo se los pregunté, como mamá les dije ese día, ‘A ver amores, ¿quieren que yo los saque en una revista mañana para que ya la gente sepa que están grandes y sepan quiénes son ustedes?’, y me dijeron: ‘No mamá, no queremos”, compartió.

“Ya los conocerán en su momento, no quiere decir que no los van a conocer nunca, lo que pasa es que a ellos les gusta también (su privacidad)”, concluyó la actriz que ha dicho que sus hijos llevan su adolescencia de manera muy tranquila.