Ivonne Montero es la líder de la semana en la Casa de los Famosos después de sufrir los ataques de Nacho Casano y varios compañeros

Compremos palomitas. La Casa de los Famosos se pone cada vez más emocionante y faltan apenas 20 días para que se sepa el nombre del ganador del reality show de Telemundo. Este martes 19 de julio Ivonne Montero resultó líder de la semana en la Casa de los Famosos 2, algo que le ha caído como una bomba a sus detractores.

La mayoría de sus compañeros en la Casa de los Famosos la han señalado de no hacer grupo con nadie y jugar de forma individual, lo cual no está mal si se considera que en efecto el ganador será uno solo.

Para muchos seguidores del reality, Ivonne Montero debería ser la ganadora de los 200 mil dólares de premio por haber aguantado estoicamente insultos y “matoneos” sin inmutarse.

Ahora como líder de la semana, la Casa de los Famosos promete tener una semana muy interesante.

Ivonne Montero y su curva en la Casa de los Famosos 2

Ivonne Montero ha confesado muchas cosas dolorosas en la Casa de los Famosos 2. Uno de los momentos que más ha emocionado al público fue cuando relató en ‘La curva de la vida’ cómo reaccionó el papá de su hija cuando supo que estaba embarazada.

La actriz de 48 años nacida en Ciudad de México relató que se enteró de su embarazo justamente después de romper con el músico venezolano, Fabio Melanitto, papá de su hija Antonella Melanitto.

“Tuvimos una pequeña discusión en donde él abandona la casa (…) Hago la prueba de embarazo y sale positiva (…) Hago la llamada, me dice que no puede ir a hablar conmigo, le dije: ‘vas a hacer papá’, hubo silencio total, me acuerdo su primera frase: ‘y lo piensas tener’, y yo le respondí que por supuesto”, relató Ivonne Montero con la voz entrecortada.

Ivonne Montero y Fabio Melanitto estuvieron casados entre 2011 y 2013. Melanitto, con 32 años, fue asesinado en Narvarte Poniente, CDMX, el 15 de agosto de 2018 cuando se trasladaba con su nueva pareja en una moto.

Antes de los ataques que Ivonne Montero recibió por parte de Laura y Daniela, Nacho Casado la llenó de insultos.

Durante una cena el 11 de julio en la Casa de los Famosos, Nacho Casano, le contó a sus compañeros de cuarto Lewis, Natalia y Juan Vidal todos los insultos que le dijo a Ivonne Montero.

“Le dije mierda de persona 50 veces por lo menos (…) llamarte mujer no puedo, te digo sujeto, persona, porque una mujer no hace lo que tú haces, estarle llorando a cada cámara por esto, jugando al cartel de víctima”, describió Nacho sobre las palabras que usó para arremeter contra Ivonne Montero.

Ante todas estas arremetidas Ivonne Montero ha tratado de guardar la calma y no ha caído en provocaciones.

Reacciones de los seguidores

Los seguidores del “team Ivonne” han celebrado que la actriz haya podido ganar como la líder de la semana, algo que le da oxígeno para seguir en el programa.

“Karma le dicen, felicidades Ivonne”, “Te lo mereces”, “Qué alegría me da saber que Ivonne quedó líder, futura ganadora de la Casa de los Famosos y no la pueden nominar”, Qué felicidad, por los querían nominar a IVONNE.... Bravo IVONNE”, Sí, qué felicidad!!! No hay manera que te tiren esta semana y a Zerboni lo regresamos todos!!! Ahora sí nomina por favor a Laura o Daniela!! Urge sacarlas!!!!!!”.

“Nacho, Natalia Toni Laura y Daniela iban a nominar a Ivonne se la pelearon”, “No había conocido persona más calculadora y manipuladora que Daniela, creo que si decían que Nacho es maquiavélico, pero ella lo superó”.