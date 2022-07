El video de Drew Barrymore bajo la lluvia que conmueve a sus fans

Drew Barrymore es una de las actrices de Hollywood, que desde muy pequeña ha tenido la oportunidad de aparecer en la pantalla grande, reconocida desde su papel en ‘E.T. El Extraterrestre’, hasta su más reciente actuación en la serie de Netflix, ‘Santa Clarita Diet’, logrando así cautivar siempre a sus fans con su hermosa sonrisa y su carisma, y aunque en un momento de su vida tuvo problemas de adicción, Barrymore hoy en día es una mujer plena capaz de disfrutar de todo lo que la rodea.

De esta manera, hace un par de meses la actriz dio a conocer su amor por la lluvia con un video donde aparecía toda mojada diciendo a sus seguidores que salieran a correr en la lluvia. “Está lloviendo donde quiera que estés. Sólo corre bajo la lluvia. No pierdas la oportunidad”, indicó mientras mostraba su sonrisa.

Asimismo, recientemente la protagonista de ‘Como si fuera la primera vez’, nuevamente revoluciona las redes sociales al compartir otro video en donde está corriendo bajo la lluvia y mirando el cielo, “Siempre que puedas, sal a la lluvia. ¡No pierdas la oportunidad!”, dijo Barrymore mientras hacía notar su emoción con risas, mientras usuarios de TikTok destacaban lo bien que le hizo ver esta publicación, ya que de alguna manera les transmitió energía, con la actitud de niña que la caracteriza.

“Oh my Gog, me transmitió alegría instantánea”, “Te quiero mucho Drew, no sabía tu historia hasta hoy, pero siempre se me ha hecho que tienes una alma muy pura”, “Te amo Drew, me gusta verte feliz, mereces muchas cosas preciosas en tu vida”, “Te amo Drew, te mereces todo lo lindo”, “Mereces lo mejor Drew, Siempre. ¡El mundo es tuyo!”.

Escribieron algunos usuarios en la publicación que hasta el momento tiene más de 36 mil me gusta y 3 millones de comentarios.