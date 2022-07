Participante de Enamorándonos se une a programa de Mr. Cash

Luego de la acogida que tuvo con su participación en el programa Enamorándonos, que se transmite por temporadas en TeleOnce, Awilda Herrera, se integra como talento a “La Bóveda de Mr. Cash”.

Herrera llega desde Miami para ser la nueva co presentadora del show junto a Josué Carrión, Andrea Rivera y Luis Tomás Fontánez, mejor conocido como “Finito”.

“Su carisma y su estilo único la han convertido en una de las favoritas del público”, indicó la televisora en declaraciones escritas.

La Poderosa, como también la conocen, es nacida en Puerto Rico y de padres dominicanos.

“Desde pequeña siempre soñé con estar en la televisión y Enamorándonos me abrió las puertas para que la gente me pudiera conocer. Estoy bien agradecida con la oportunidad que me está brindando TeleOnce y prometo darlo todo”, comentó la comunicadora y empresaria.

El programa de juegos y entretenimiento, “La Bóveda de Mr. Cash”, se transmite de lunes a viernes a las 2:55 p.m. por TeleOnce.